TP.HCM ra mắt mô hình "Trung tâm không ma túy" tại cơ sở bảo trợ người khuyết tật

Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 235 người thuộc diện bảo trợ xã hội. Phần lớn những người được đưa vào trung tâm là người sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định và không tìm được thân nhân sau khi xác minh tại địa phương.

Theo bà Phạm Thị Hồng Phượng, Giám đốc trung tâm, sau khi ra mắt mô hình “Trung tâm không ma túy”, đơn vị sẽ duy trì tuyên truyền về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức, tăng cường quản lý người được bảo trợ và phối hợp Công an phường Hiệp Bình trong công tác tuyên truyền, kiểm tra.

Ra mắt ban chỉ đạo Mô hình "Trung tâm không ma túy"

Dự kiến trong tuần đầu tháng 11, trung tâm sẽ phối hợp công an địa phương tổ chức kiểm tra ma túy ngẫu nhiên, không thông báo trước, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm nếu có.

Trong công tác quản lý hằng ngày, cán bộ phụ trách sát cánh, theo dõi từng trường hợp, thường xuyên kiểm tra phòng ở, gặp gỡ, tư vấn để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường”.

Cài đặt ứng dụng SOS an ninh trật tự của Công an TP.HCM

"Đối tượng mà trung tâm quản lý thì xem trung tâm là nhà. Trung tâm phân công cán bộ quản lý từng đối tượng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ. Gần như hoạt động khép kín trong trung tâm, việc thẩm lậu ma túy có khả năng là ít nhưng mà trung tâm không chủ quan", bà Phạm Thị Hồng Phượng nói.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, xây dựng môi trường không ma túy tại cơ sở bảo trợ không chỉ là yêu cầu về an ninh, trật tự mà còn là điều kiện bảo đảm an toàn trong chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật. Hiệu quả mô hình phải được thể hiện bằng các biện pháp phòng ngừa thực chất, trách nhiệm quản lý và khả năng duy trì môi trường an toàn, lành mạnh, không dừng lại ở lễ phát động.

Mô hình “Trung tâm không ma túy” gắn với việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2029, 100% địa bàn cấp xã đạt tiêu chí không ma túy; đồng thời phấn đấu 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan và doanh nghiệp đạt tiêu chí không ma túy, tiến tới duy trì thành phố không ma túy trong năm 2030.