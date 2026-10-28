Thái Lan thu giữ 4 triệu viên ma túy tại biên giới phía Bắc

Ngày 27/10, Đại tá Sudkhet Srininthin, Phó Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Pha Muang thuộc quân đội Thái Lan cho biết, vào khoảng 20h30 tối ngày 26/10, một đội tuần tra đã phát hiện nhóm đối tượng khả nghi khoảng 15-20 người mang theo nhiều bao tải, di chuyển qua khu vực rừng núi thuộc huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai.

Các binh sĩ Thái Lan kiểm tra hiện trường ngày 27/10. Nguồn Lực lượng đặc nhiệm Pha Muang

Khi lực lượng tuần tra phát tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhóm đối tượng bất ngờ nổ súng về phía các binh sĩ, buộc lực lượng chức năng phải đáp trả. Cuộc đấu súng kéo dài khoảng 5 phút. Nhóm buôn lậu sau đó đã bỏ lại các bao tải mang theo và tháo chạy vào rừng. Không có binh sĩ nào bị thương trong vụ đụng độ.

Ngay sau vụ việc, quân đội Thái Lan đã điều động thêm hai đơn vị đến hiện trường nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm an ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 bao tải chứa ma túy bị các đối tượng bỏ lại. Mỗi bao chứa khoảng 250.000 viên ma túy tổng hợp. Toàn bộ số tang vật đã được bàn giao cho cảnh sát địa phương để phục vụ công tác điều tra và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thống kê của Lực lượng đặc nhiệm Pha Muang, kể từ ngày 1/10 đến nay, quân đội Thái Lan đã ngăn chặn 26 vụ buôn lậu ma túy trái phép ở khu vực biên giới phía Bắc, bắt giữ 24 nghi phạm. Tổng số tang vật thu giữ trong giai đoạn này lên tới hơn 18 triệu viên ma túy tổng hợp, 120 kg ma túy đá, hơn 100 kg thuốc phiện và khoảng 130 kg ketamine.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực và quyết tâm của lực lượng chức năng Thái Lan trong việc tăng cường kiểm soát tuyến biên giới phía Bắc, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với hoạt động buôn lậu ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.