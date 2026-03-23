Tủ sách Thanh Niên: Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ

Trong lần ra mắt này, Tủ sách Thanh niên giới thiệu mười hai cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật kí, hồi kí, đến sách danh nhân... gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng

Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết đồ sộ, nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là: Dấu chân người lính của Nguyên Minh Châu, Mẫn và tôi của Phan Tứ và Dưới đám mây màu cánh vạc của Thu Bồn. Đây là những tiểu thuyết tiêu biểu về chủ đề chiến tranh và hình tượng người lính Việt Nam, được đánh giá là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70 thế kỉ XX.

Theo PGS.TS, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Thạch, Trường Khoa học liên Ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia HN, những trang văn thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước của những người con trai, con gái bình dị, trong hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh đã trở thành những người anh hùng, hình mẫu lý tưởng, tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

"Những cuốn sách ở đây đã được lựa chọn rất kỹ từ những tác phẩm nước ngoài hay do các tác giả trong nước viết, đều là những tác phẩm kinh điển về văn học viết cho thanh niên Việt Nam. Điều đó rất là cần thiết. Trong bối cảnh kinh tế thị trường như thế này, tất cả các nhà xuất bản đều phải vật lộn với thị hiếu, cập nhật, văn hoá hình ảnh thì việc tái bản các tác phẩm kinh điển như thế này là những cố gắng rất tuyệt vời", ông Thạch nói.

Các đại biểu dự buổi lễ ra mắt Tủ sách Thanh niên

Bên cạnh việc tái hiện một cách hùng tráng, sinh động cuộc chiến đấu của quân và dân ta, những cuốn tiêu thuyết này gây xúc động lớn khi ghi lại chân thực và tha thiết tình cảm của những người trẻ trong chiến tranh. Tình yêu đôi lứa hòa với tình yêu đất nước, họ sát cánh bên nhau trong chiến đâu, tình yêu nảy mầm từ tình đồng chí, tình cảm quân dân như Lữ - Hiên (Dấu chân người lính); Thiêm - Mẫn (Mẫn và tôi) hay Tâm - Thành (Dưới đám mây màu cánh vạc)...

Nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hồi kí Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi của nhà cách mạng lão thành Lê Quang Vịnh cho bạn đọc cái nhìn của người trong cuộc. Họ là những trí thức trẻ dù ở Thủ đô Hà Nội hòa bình hay trong vùng địch chiếm đóng đều chung một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng dâng hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, Tủ sách Thanh niên giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng viết về những vĩ nhân thế giới mà nhiều người trẻ ngưỡng mộ: "Tủ sách Thanh niên được nhà xuất bản Kim Đồng xây dựng với hai tiêu chí: thứ nhất là tôn vinh những giá trị cốt lõi dành cho lứa tuổi thanh niên, thứ 2 là chạm tới bạn đọc trẻ ngày hôm nay. Những tác phẩm được ra mắt trong lần này đã gắn bó rất nhiều với thế hệ thanh niên Việt Nam đều mang thông điệp về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến".

Khách mời tham gia chương trình

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng: 12 cuốn sách khởi đầu cho Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng giúp độc giả trẻ sống giữa thời bình hôm nay hiểu hơn về các thế hệ cha anh. Đồng thời, mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật mang tới nguồn cảm hứng lớn trên bước đường học tập, trưởng thành.

"Tôi mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau lan toả những thông điệp trong tủ sách Thanh Niên tới tất cả các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi, để từ đó, các hành trình cống hiến sẽ được bắt đầu", chị Trang nói.

Hướng ứng phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tại buổi lễ ra mắt Tủ sách Thanh niên, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách gồm các ấn phẩm trong Tủ sách Thanh niên tới 34 tỉnh, thành Đoàn trong cả nước.

Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn, những bộ sách được trao tặng ngày hôm nay sẽ góp phần hình thành nên những tủ sách dành cho thanh niên tại các cơ sở Đoàn trong cả nước, khuyến khích mỗi người trẻ chọn cho mình một cuốn sách phù hợp để đồng hành, góp phần bồi dưỡng tri thức, nhân cách và lối sống tích cực, khẳng định vai trò của sách trong việc phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và năng lực tự học của thanh niên trong thời đại mới.