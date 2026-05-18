Honda Việt Nam vào Top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững giai đoạn 2025-2026

VOV.VN - Honda Việt Nam vừa được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững giai đoạn 2025 - 2026. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.
VOV.VN - Sau 30 năm phát triển tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã cung cấp hơn 40 triệu xe máy và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ô tô, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an toàn giao thông và phát triển bền vững, góp phần xây dựng niềm tin với hàng triệu khách hàng.
VOV.VN - Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và UBATGTQG tổ chức Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025 – 2026 dành cho học sinh và giáo viên trên toàn quốc.
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm phát triển tại Việt Nam, Honda Việt Nam lần đầu hợp tác với MARVEL ra mắt mẫu Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom, như lời tri ân khách hàng đã đồng hành suốt ba thập kỷ.