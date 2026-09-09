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Tuần đầu năm học mới, nhiều học sinh Đắk Lắk vẫn thiếu sách giáo khoa

Thứ Tư, 19:10, 09/09/2026
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VOV.VN - Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng không ít học sinh ở Đắk Lắk vẫn chưa có đủ sách giáo khoa để học. Nhiều em phải sử dụng sách cũ, dùng chung sách với bạn hoặc chờ nhà trường bổ sung. Tình trạng này diễn ra rõ hơn tại những trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng khó khăn.

Những ngày này, chị Hly Bya, ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, tất tả tìm mua sách giáo khoa cho hai con, một cháu học lớp 3 và một cháu vào lớp 10. Các con thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ, cho mượn sách giáo khoa nên trước đó gia đình chờ nhà trường cấp sách, không chủ động mua sớm.

Đến khi năm học mới bắt đầu, nhà trường chưa có đủ sách để cho học sinh mượn, thì các nhà sách  đã hết sách giáo khoa.

“Tôi đã đi tìm từ mấy hôm trước, qua khoảng 5-7 nhà sách. Sách lớp 1 thì đã đủ, nhưng con học cấp 3 vẫn còn thiếu 4-5 quyển”, chị Hly Bya cho biết.

tuan dau nam hoc moi, nhieu hoc sinh Dak lak van thieu sach giao khoa hinh anh 1
Phụ huynh Đắk Lắk cho biết đi nhiều ngày vẫn chưa thể mua đủ bộ sách cho con.

Không chỉ phụ huynh xoay xở tìm sách, tại một số trường, giáo viên cũng đang linh hoạt khắc phục tình trạng thiếu sách để việc học không bị gián đoạn. 

Cô Lê Nguyễn Phương Minh, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Hiện hầu như lớp nào cũng có một số học sinh thiếu sách. Các em phải mượn sách của anh chị khóa trước để dùng tạm. Có bàn hai em dùng chung một bộ sách, thậm chí ba em phải cùng sử dụng một cuốn”.

Ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Buôn Đôn cho biết, sau khai giảng, nhà trường  vẫn còn thiếu khoảng 65% sách giáo khoa. Trước mắt, các thầy cô đang vận động nguồn sách giáo khoa cũ của các khóa học trước để khắc phục một phần. Phần còn lại vẫn phải chờ.

“Nhà trường kiến nghị các đơn vị xuất bản, phát hành sớm bổ sung nguồn sách, đặc biệt là những đầu sách còn thiếu tại vùng sâu, vùng xa, để bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ học tập”, ông Thái Văn Lộc nói.

tuan dau nam hoc moi, nhieu hoc sinh Dak lak van thieu sach giao khoa hinh anh 2
Học sinh Trường nội trú Tiểu học - THCS Buôn Đôn học tạm sách giáo khoa năm học trước trong lúc chờ cấp sách mới.

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 650.000 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông đang học tập tại các cơ sở giáo dục. Năm học 2026-2027, hơn 34% học sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên được thụ hưởng chính sách hỗ trợ sách giáo khoa. Ngành Giáo dục Đắk Lắk đang triển khai phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách, đưa vào thư viện trường học để học sinh mượn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp khó do thiếu nguồn cung.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk , sở đã liên hệ các đơn vị phát hành, khảo sát nguồn sách tại một số địa phương lân cận nhưng vẫn chưa bảo đảm đủ số lượng để tổ chức mua sắm tập trung.

“Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với các đơn vị phát hành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo những khó khăn, đồng thời đề nghị có giải pháp tháo gỡ về nguồn cung. Trước mắt, mục tiêu là sớm bổ sung số sách còn thiếu, bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ học tập”, bà Lê Thị Kim Oanh cho biết.

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Khan hiếm sách giáo khoa, phụ huynh ở Gia Lai khó mua đủ bộ

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026 - 2027 sẽ bắt đầu. Thế nhưng, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc tìm mua sách giáo khoa lại không hề dễ dàng. Nhiều nhà sách rơi vào tình trạng thiếu cục bộ, thậm chí có những bộ sách phụ huynh tìm mua nhiều ngày vẫn chưa đủ.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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