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Tuyển dụng nhân lực y tế ở TP.HCM: Mỏi mắt tìm điều dưỡng

Thứ Sáu, 08:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Ngày hội việc làm ngành y tế TP.HCM lần IV thu hút gần 1.000 ứng viên. Dù nhu cầu tuyển dụng nhân lực y tế lớn, nhưng đang có nghịch lý là, nguồn cung bác sĩ vượt xa chỉ tiêu, trong khi nhóm điều dưỡng, kỹ thuật y mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu tuyển dụng.

 

Bác sĩ trẻ chủ động chọn về trạm y tế

Bác sĩ Đặng Trần Thanh Thúy, tốt nghiệp Đại học Y Tân Tạo, đến Ngày hội việc làm ngành Y tế lần thứ IV năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Y tế khu vực Long Đất (Hương lộ 14, ấp An Thạnh, xã Long Điền), ngày 10/9 để tìm kiếm cơ hội làm việc.

Sau thời gian công tác tại bệnh viện, chị nhận thấy tuyến cơ sở là nơi bác sĩ có thể tiếp cận người bệnh ngay từ những bước đầu tiên, đồng thời có cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.

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Gần 1.000 ứng viên ngành y tế tham gia tuyển dụng tại Ngày hội việc làm

Theo Bác sĩ Đặng Trần Thanh Thúy, trạm y tế nơi chị sinh sống đang từng bước phát triển nhưng vẫn thiếu nhân lực. Vì vậy, chị muốn góp sức cho tuyến cơ sở. Nếu bác sĩ về trạm được tạo điều kiện học tập, trau dồi chuyên môn, hình ảnh của tuyến cơ sở sẽ từng bước thay đổi trong mắt người dâ.

"Em muốn được sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên thường xuyên, nhất là khi gặp những trường hợp bệnh phức tạp, đồng thời được Sở Y tế quan tâm hỗ trợ hơn, để thay đổi tư duy của người dân về trạm y tế. Vì bác sĩ về trạm y tế sẽ thiệt thòi một chút so với khi về bệnh viện", bác sĩ Đặng Trần Thanh Thúy cho biết.

Theo Sở Y tế TP.HCM, có khoảng 970 ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng lần này, gồm 747 bác sĩ, chiếm 77%; 112 điều dưỡng, 91 kỹ thuật y và 20 hộ sinh. Trong khi đó, 94 bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y tế khu vực... đăng ký tuyển 806 nhân sự, gồm 327 bác sĩ và 479 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

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Các đơn vị, cơ sở y tế đang có nhu cầu tuyển nhiều điều dưỡng, kỹ thuật y 

Như vậy, số bác sĩ đăng ký cao hơn nhu cầu tuyển dụng 420 người, trong khi số điều dưỡng, kỹ thuật y mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu.

Thực tế này thể hiện rõ tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Vân, Giám đốc Trung tâm, cho biết đơn vị cần tuyển gần 20 nhân sự, chủ yếu là điều dưỡng và kỹ thuật y ở các lĩnh vực hình ảnh y học, xét nghiệm, phục hồi chức năng. Tuy nhiên, trong buổi sáng, trung tâm mới tuyển được 2 người.

"Do đơn vị ở khu vực xa trung tâm nên đa phần ứng viên quan tâm đến thu nhập. Tuy nhiên, là đơn vị công lập, mức lương đầu vào phải thực hiện theo quy định. Hôm nay điều dưỡng đến tuyển dụng rất ít, có một số bạn đến trao đổi nhưng chưa đáp ứng nguyện vọng của mình", bác sĩ Phạm Thị Ngọc Vân nói. 

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Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM tuyên dương các bác sĩ trẻ chủ động đăng ký về làm việc tại trạm y tế

Đào tạo bác sĩ “toàn diện và gần dân”

Sau hợp nhất, hệ thống y tế TP.HCM có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, kéo theo nhu cầu nhân lực không đồng đều giữa các khu vực. Thành phố đang tổ chức lại mạng lưới y tế theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó tăng năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, muốn thu hút bác sĩ trẻ về cơ sở, ngoài tuyển dụng cần tạo điều kiện để họ tiếp tục học tập, nâng cao chuyên môn và được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ.

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Chương trình đưa bác sĩ trẻ về tăng cường cho trạm y tế được Sở Y tế triển khai 4 năm qua  

Kinh nghiệm từ chương trình đưa bác sĩ trẻ về tăng cường cho trạm y tế triển khai từ ngày 16/2/2022 cho thấy, khi được đào tạo và hỗ trợ phù hợp, bác sĩ trẻ có thể nhanh chóng hòa nhập, trực tiếp đảm nhiệm công việc tại tuyến cơ sở.

Mô hình kết hợp thực hành tại bệnh viện và trạm y tế giúp bác sĩ vừa được đào tạo về hồi sức, cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa và các lĩnh vực lâm sàng thiết yếu, vừa thực hành khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe, tiêm chủng, chuyển tuyến và chăm sóc người bệnh tại nhà.

Chương trình có 819 bác sĩ tham gia; các bệnh viện tổ chức đào tạo, hướng dẫn, giám sát thực hành và hỗ trợ chi phí học tập với tổng giá trị khoảng 4,4 tỷ đồng.

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94 bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y tế khu vực...đăng ký tuyển 806 nhân sự

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giá trị lớn nhất của mô hình là đào tạo được những bác sĩ “toàn diện và gần dân”, vừa có năng lực chuyên môn, vừa hiểu hơn về chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hoàn cảnh của người bệnh.

Từ đó, ngành Y tế TP.HCM kỳ vọng bác sĩ trẻ không chỉ chọn nơi làm việc đầu tiên mà chọn được môi trường giúp mình trưởng thành. Đó có thể là bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện cửa ngõ, trung tâm y tế khu vực hay trạm y tế đang cần bác sĩ.

Quan điểm được ngành Y tế TP.HCM đặt ra là nơi bác sĩ trẻ lựa chọn công tác không nên trở thành giới hạn đối với quá trình phát triển nghề nghiệp của họ.

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Hỗ trợ bác sĩ nội trú là đầu tư cho y tế dài hạn

VOV.VN - “Đầu tư cho một bác sĩ giỏi là đầu tư cho hàng nghìn người bệnh trong tương lai”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh khi nói về chính sách hỗ trợ bác sĩ nội trú vừa được HĐND Thành phố thông qua.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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