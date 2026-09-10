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Y tế cơ sở vùng cao trước bài toán nhân lực và trang thiết bị

Thứ Năm, 11:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Y tế cơ sở tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân vùng cao, song vẫn gặp khó về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, việc củng cố y tế cơ sở đang từng bước giúp người dân thuận tiện hơn trong khám chữa bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe. Khi các điểm trạm ở gần nơi sinh sống, người dân có thể dễ dàng đến khám khi xuất hiện những triệu chứng thông thường như đau đầu, chóng mặt, ho hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

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Bà Đào Thị Hằng (người dân xã Quy Mông) yên tâm khi đến khám sức khỏe tại trạm y tế xã.

Không chỉ thuận tiện về khoảng cách, chất lượng phục vụ tại trạm y tế cũng được người dân ghi nhận. Với những người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, việc được thăm khám, tư vấn và theo dõi định kỳ ngay tại địa phương giúp quá trình quản lý bệnh thuận lợi hơn.

Bà Đào Thị Hằng, người dân xã Quy Mông, cho biết khi bị cao huyết áp, đau đầu, chóng mặt, bà đến trạm y tế và được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn theo dõi. Theo bà, sự nhiệt tình của đội ngũ y tế cùng điều kiện cơ sở vật chất từng bước được cải thiện giúp người dân yên tâm hơn khi đến khám.

Bên cạnh khám chữa bệnh, trạm y tế còn triển khai các hoạt động khám sàng lọc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Những chương trình khám sức khỏe, nhất là khám miễn phí, góp phần giúp người dân phát hiện sớm bệnh và nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, y tế cơ sở tại Quy Mông vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trước hết là nhân lực. Theo bác sĩ Lê Xuân Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Quy Mông, sau sáp nhập, toàn địa bàn chỉ có 3 bác sĩ, trong đó 2 người đang trực tiếp làm việc, một người đi học. Địa bàn rộng cũng khiến việc triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe phải thực hiện theo từng khu vực.

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Dù nhân lực và trang thiết bị còn nhiều khó khăn nhưng trạm y tế xã vẫn cố gắng đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, BS Lê Xuân Hùng - PGĐ phụ trách trạm y tế xã chia sẻ.

Không chỉ thiếu bác sĩ, nhân viên y tế tại các điểm trạm còn phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Điều dưỡng Dương Ly Trà cho biết, ngoài chuyên môn, chị còn thực hiện nhiều nhiệm vụ như tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn thực phẩm, văn thư và truyền thông giáo dục sức khỏe. Việc phải sử dụng nhiều phần mềm y tế cùng lúc với hồ sơ, sổ sách khiến áp lực công việc tăng lên.

Trang thiết bị cũng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Một số thiết bị xét nghiệm cơ bản đã có nhưng vật tư tiêu hao, như que thử đường huyết, còn thiếu kinh phí để duy trì thường xuyên. Trong khi đó, cơ sở vật chất tại các điểm trạm vẫn chủ yếu được tận dụng từ trước do trạm y tế chính chưa được xây dựng.

Để khắc phục khó khăn, Trạm Y tế xã Quy Mông xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cụ thể, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận dịch vụ y tế và tổ chức các đợt khám chữa bệnh lưu động. Với bệnh không lây nhiễm, tuyến xã tập trung phát hiện, lập hồ sơ và quản lý người bệnh sau khi được điều trị tại tuyến trên.

Đưa dịch vụ y tế đến gần dân là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, để y tế cơ sở thực sự trở thành điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng cao, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Vân An/VOV2
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