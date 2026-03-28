Tuyên Quang kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thứ Bảy, 16:17, 28/03/2026
VOV.VN - Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND và ông Phan Huy Ngọc tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự tín nhiệm tuyệt đối của đại biểu dự kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa mới là ông Hầu Minh Lợi, bà Phạm Thị Minh Xuân và bà Lê Thị Thanh Trà.

Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Trần Thanh Thuỷ (Ban Kinh tế - Ngân sách); bà Hùng Thị Giang (Ban Văn hóa - Xã hội), ông Nguyễn Văn Việt (Ban Dân tộc) và ông Nguyễn Văn Lợi (Ban Pháp chế).

Cũng với số phiếu tuyệt đối, các đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đồng thuận bầu ông Phạm Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Huy Ngọc, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Gia Long và bà Vương Ngọc Hà. Uỷ viên UBND tỉnh Tuyên Quang khoá mới gồm 16 người.

Tại Kỳ họp thứ nhất này, HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết được thông qua với sự thống nhất cao, bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Việc thông qua các nghị quyết ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết liệt, không chờ đợi. Đây là điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ, cho thấy quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn một cách nhanh chóng, kịp thời, không để khoảng trống trong quản lý. Qua đó, tạo tiền đề để các cấp, ngành bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tới.

Ông Hầu A Lềnh – Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XX

Thành công của kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính tại Tuyên Quang

VOV.VN - Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, làm mục tiêu và động lực xuyên suốt, tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ.

 

