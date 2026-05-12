Tuyên Quang: Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo phương châm “6 rõ”

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được triển khai quyết liệt theo phương châm “6 rõ”. Theo kế hoạch, cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Tuyên Quang sẽ được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Trung tâm dữ liệu quốc gia, qua đó tạo nền tảng quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng, minh bạch, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số (CĐS).

Tuyên Quang đặt mục tiêu hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW.

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có trên 3,7 triệu thửa đất, song mới khoảng 1,3 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu; gần 2,8 triệu thửa còn lại cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dữ liệu. Ngoài ra, khoảng 639 nghìn thửa đất cần được chuẩn hóa, bổ sung thông tin; 44 xã chưa có dữ liệu đất đai, 47 xã cần bổ sung dữ liệu, 21 xã còn thiếu dữ liệu và 38 xã cần xây dựng dữ liệu thửa đất. Khối lượng công việc rất lớn, đặt ra yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Để bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng bộ và dùng chung trên toàn hệ thống, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức rà soát toàn bộ diện tích đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính qua các thời kỳ tại 124 xã, phường; đồng thời xác định cụ thể những khu vực chưa có bản đồ địa chính và khối lượng công việc cần triển khai trong thời gian tới. Đối với các khu vực còn thiếu bản đồ hoặc bản đồ không bảo đảm chất lượng, tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện đo đạc, chỉnh lý tại những địa bàn có nhiều giao dịch, biến động đất đai, các khu đô thị mới và vùng động lực phát triển kinh tế.

Song song với công tác đo đạc, các địa phương trong tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung đẩy mạnh đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, tăng cường số hóa dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các thửa đất chưa được cập nhật vào hệ thống. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai theo hướng đồng bộ, liên thông, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các ngành, các cấp, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Gia Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW.

Cũng theo ông Hoàng Gia Long, để hoàn thành mục tiêu đề ra thì Sở Nông nghiệp và Môi trường phát huy vai trò cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Công an tỉnh phối hợp đối khớp, xác thực dữ liệu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thông tin đất đai và hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID để thực hiện TTHC về đất đai. Sở Tài chính chủ động tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện; UBND các xã, phường khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.

“Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được triển khai quyết liệt theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện TTHC qua môi trường điện tử; tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các sai lệch, chồng lấn dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, bảo đảm kết nối, liên thông, khai thác hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang”, ông Hoàng Gia Long nhấn mạnh.