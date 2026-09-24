Tuyên Quang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III/2026 của tỉnh ước đạt 8,26% so với cùng kỳ, cao hơn 1,04 điểm phần trăm so với quý II, thấp hơn 3,76 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra (kịch bản là 12,02%). Tính chung 9 tháng, GRDP của tỉnh Tuyên Quang ước tăng 7,85%, thấp hơn 1,05 điểm phần trăm so với kịch bản (kịch bản 8,9%).

Trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,25%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,57%; khu vực dịch vụ tăng 8,55%. Một số lĩnh vực tiếp tục là điểm sáng, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,01%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,02%; vận tải, kho bãi tăng 12,8%. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1,075 tỷ USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ. Du lịch đón trên 3,243 triệu lượt khách, tổng chi tiêu đạt trên 8.984 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% kế hoạch Trung ương giao và bằng 78,6% kế hoạch tỉnh giao.

Cũng trong 9 tháng qua, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, đất đai, môi trường, xây dựng... Công tác thu hút đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; các nhiệm vụ an sinh xã hội được quan tâm triển khai; phát triển các thành phần kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực của tỉnh Tuyên Quang vẫn còn khó khăn như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đến ngày 14/9 mới đạt 37,5% kế hoạch. Một số dự án ngoài ngân sách triển khai chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc. Sản xuất công nghiệp gặp khó khăn về nguyên liệu, nhiên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ; hạ tầng một số cụm công nghiệp chưa đồng bộ. Hạ tầng du lịch và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều khách có mức chi tiêu cao.

Theo kịch bản tăng trưởng quý IV, Tuyên Quang phấn đấu GRDP tăng 10,24% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 16,49%, khu vực dịch vụ tăng 10,69%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,50%. Để tạo động lực tăng trưởng, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và các dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển du lịch và dịch vụ, tăng thu ngân sách, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài sản công…

Để đảm bảo kịch bản tăng trưởng Quý IV và cả năm 2026, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị trong tỉnh phải tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ tăng trưởng những tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư; khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

“Cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác thống kê, báo cáo và tham mưu điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và tính chính xác của số liệu báo cáo thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu, thường xuyên cập nhật, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài…”, ông Phan Huy Ngọc đề nghị.