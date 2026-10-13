Tuyên Quang tổ chức lễ an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Thanh Thủy tổ chức lễ tiễn đưa, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Dự kiến, lễ tiễn đưa bắt đầu lúc 13h30. Đến 15h30 cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Vị Xuyên để thực hiện công tác quản lý, phối hợp tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng theo kế hoạch.

Trong quá trình di chuyển, các cơ quan, đơn vị trên tuyến đường đoàn xe đi qua được huy động tổ chức lực lượng chào đón Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ và bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm: Ngã ba Thanh Thủy, khu vực Chợ Phương Tiến, Quảng trường 26/3, trụ sở phường Hà Giang 1, khu vực chợ Đạo Đức và Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và Nhân dân tham gia chào đón đoàn xe, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Sáng ngày 15/10, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập. (Ảnh: Tin nóng Tuyên Quang)

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra từ 8h ngày 15/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trong tổng số 93 hài cốt liệt sĩ, có 18 hài cốt liệt sĩ đơn và 6 mộ tập thể được xác định gồm 75 hài cốt liệt sĩ.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ dâng hương, dâng lễ, thực hiện nghi thức tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ, sau đó tham dự lễ truy điệu và an táng tại khu vực Đài Tổ quốc ghi công. Buổi lễ gồm các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, đọc điếu văn truy điệu và tiến hành an táng hài cốt liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ dự kiến có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương... Việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng được yêu cầu bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, đúng nghi thức của Đảng, Nhà nước và Quân đội, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Đây là hoạt động tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.