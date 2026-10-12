Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Sáng nay (12/10), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) long trọng tổ chức lễ Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.
5 hài cốt liệt sĩ này được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên, trong quá trình triển khai kế hoạch khảo sát, tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Sau nghi thức truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Mỗi hài cốt được tìm thấy, đưa về nơi an nghỉ trang nghiêm là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại.