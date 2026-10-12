Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ

5 hài cốt liệt sĩ này được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh viện 78, núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên, trong quá trình triển khai kế hoạch khảo sát, tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Lễ an táng 5 liệt sĩ (Ảnh- Quang Cường)

Người dân và các cựu chiến binh thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ (Ảnh- Quang Cường)

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Nghi thức thả hoa trắng xuống mỗi phần mộ

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Duy Xuyên tổ chức an táng hài cốt 5 liệt sĩ

Người dân và các cựu chiến binh thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Sau nghi thức truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Duy Sơn. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, đưa về nơi an nghỉ trang nghiêm là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại.