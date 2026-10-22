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UBND phường Long Hương, TP.HCM thông báo thu hồi đất và tìm chủ sử dụng đất

Thứ Năm, 10:50, 22/10/2026
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VOV.VN - UBND phường Long Hương, TP.HCM thông báo thu hồi đất và tìm chủ sử dụng đất thuộc Dự án đường Trương Công Quyền, đường 995B giai đoạn 2 trên địa bàn phường. (Lần 2)

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Long Hương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình: Đường Trương Công Quyền, Đường 995B giai đoạn 2, trên địa bàn phường Long Hương, TP.HCM.

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UBND phường Long Hương, TP.HCM thông báo thu hồi đất và tìm chủ sử dụng đất

Trong quá trình thực hiện còn một số trường hợp không liên lạc được với người có đất thu hồi.

Đối với, Dự án đường Trương Công Quyền, phường Long Hương, TP.HCM, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Long Hương thông báo thu hồi đất và tìm chủ sử dụng các thửa đất tại phường Long Hương như sau:

1/ Thửa đất số 401 tờ bản đồ số 16 (số thửa thu hồi đất 185/1,5 m2), phường Long Hương, Giấy CNQSD đất số DD 194226 cấp ngày 02/03/2022  Chủ sử dụng bà Hồ Thị Dương, địa chỉ B5-02 CC Vũng Tàu Center, 93 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

2/ Thửa đất số 829 tờ bản đồ số 15 (số thửa thu hồi đất 170/1,3 m2 ), phường Long Hương, Giấy CNQSD đất số CS 794622 cấp ngày 01/8/2019, Chủ sử dụng ông Phạm Văn Thành – Bùi Thị Thu Hiền, địa chỉ Tổ 8, Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

3/ Thửa đất số 399 tờ bản đồ số 16 (số thửa thu hồi đất 183/1,4 m2), phường Long Hương, Giấy CNQSD đất số DH 506551 cấp ngày 24/08/2022 Chủ sử dụng ông (bà) Võ Châu Tuấn - Đặng Thị Mai Nga, địa chỉ B1508 chung cư saigonres tower, 233 xô viết nghệ tỉnh, phường vũng tàu, TP.HCM.

Với Dự án đường 995B giai đoạn 2, phường Long Hương, TP.HCM, tìm chủ sử dụng các thửa đất

1/ Thửa đất số 41 tờ bản đồ số 04 (số thửa thu hồi đất 196/17,5 m2), phường Long Hương, Giấy CNQSD đất số BI 778613 cấp ngày 24/07/2012  Chủ sử dụng ông bà Nguyễn Văn Thượng – Trần Thị Huệ, địa chỉ Ấp 4, xã An Viễn, thành phố Đồng Nai.

2/ Thửa đất số 1142 tờ bản đồ số 30 (số thửa thu hồi đất 84/157,4 m2), phường Long Hương, Giấy CNQSD đất số DL 299865 cấp ngày 11/7/2023, Chủ sử dụng ông Trần Văn Thụy – Trần Thị Hồng, địa chỉ 891 Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

3/ Thửa đất số 876 tờ bản đồ số 30 (số thửa thu hồi đất 64/30,8m2 ), (số thửa thu hồi đất 65/12,5 m2 ), (số thửa thu hồi đất 66/71,3 m2 ), (số thửa thu hồi đất 67/9,6 m2 ), (số thửa thu hồi đất 69/140,4 m2 ), phường Long Hương, Giấy CNQSD đất số CL 639317 cấp ngày 09/02/2018, Chủ sử dụng ông Đỗ Trùng Dương, địa chỉ 427/32/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Đề nghị chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan liên hệ sớm với Ban QLDA ĐTXD phường Long Hương hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Hương để được thông báo, hướng dẫn và phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: UBND phường Long Hương (Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị),  số 1536 đường Trịnh Đình Thảo, tổ 9, khu phố Kim Hải, phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 0937860760 (CV phòng KTHT&ĐT Phường – Thành).

ĐT: 0908755453 (Viên chức Ban QLDA P.Long Hương – Hạnh).

PV/VOV.VN
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