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Xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất phục vụ Hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1

Thứ Bảy, 10:00, 12/09/2026
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VOV.VN - Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa ra thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án: Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1; đoạn qua thôn Đất Sét, xã Diên Lâm. tỉnh Khánh Hòa. (Lần 3)

Cụ thể, theo UBND xã Diên Lâm, lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án: Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1. Tổng diện tích đất thu hồi: 116.937,2 m². Trong đó, diện tích đất đã thu hồi trong năm 2025: 73.290,8 m²; Diện tích đất còn lại chưa thu hồi: 43.646,4 m².

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Dự án Hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 đoạn qua xã Xuân Đồng nay là xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Diện tích còn lại chưa thu hồi gồm: Đất trồng lúa: (721,0 m²); Đất trồng cây hàng năm (28.874,8 m²); Đất trồng cây lâu năm (262,2 m²); Đất bằng chưa sử dụng (1.050,9 m²); Đất giao thông (2.873,7 m²); Đất thủy lợi (1.465,2 m²); Đất sông, suối, kênh, rạch (4.057,8 m²); Đất nghĩa trang, nghĩa địa (105,5 m²); Đất rừng sản xuất (3.475,8 m²); Đất nuôi trồng thủy sản (23,1 m²).

Vị trí thu hồi đất:

+ Thuộc tờ bản đồ lâm nghiệp số 1 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 135; 333; 493; 494.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số số 3 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 18.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 8 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 116; 117.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 9 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 8; 20; 22.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 26; 31; 157; 158; 159.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 13 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 41; 131; 134; 135; 136.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 14 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 41; 60; 61; 65; 129.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 16 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 08; 09.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 18 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 229

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 22 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 52; 96; 97; 98; 117; 227; 275; 276; 277.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 23 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 353; 354; 357; 358.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 24 (xã Diên Xuân cũ) gồm các thửa: 48; 157.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 2 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 39; 40; 41.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 3 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 70.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 9 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 09; 65; 91; 235

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 10 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 179; 192; 205; 206; 361.   

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính 17 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 66; 139; 154; 201; 231; 289; 188.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 24 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 05; 65.

+ Thuộc tờ bản đồ địa chính số 33 (xã Diên Đồng cũ) gồm các thửa: 05; 67; 68; 97; 98; 106; 159.

+ Bao gồm các thửa đất đã chia tách, hợp thửa thuộc từ các thửa đất nêu trên và các thửa đất còn lại nằm trong ranh giới giải tỏa để thực hiện dự án: Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3919/QĐ-BNN-XD ngày 20/9/2023 và theo Trích đo bản đồ địa chính số 106-2025 được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa ký duyệt ngày 14/5/2025.

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UBND xã Diên Lâm giao Phòng Kinh tế phối hợp cùng Chi nhánh phát triển quỹ đất Khu vực Diên Khánh hướng dẫn các cơ quan và nhân dân có công trình và đất nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện nghiêm túc việc giải tỏa; không được chia tách thửa đất, chuyển nhượng đất, tự ý xây cất nhà cửa, vật kiến trúc, các công trình khác và trồng cây,… trong phạm vi giải tỏa.

Phòng Kinh tế có trách nhiệm gửi Thông báo thu hồi đất đến từng người có đất thu hồi, chủ sử hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Xã hội niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm và điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND xã Diên Lâm đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh tạm dừng tiếp nhận giải quyết các thủ tục về đất đai (đăng ký biến động, chuyển quyền, thế chấp,...) đối với các thửa đất có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong ranh giới giải tỏa để thực hiện dự án cho đến khi có Quyết định thu hồi đất và Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện lực của thông báo thu hồi đất bổ sung là 12 tháng tính từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất này.

Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư: Căn cứ tình hình thực tế khi thực hiện dự án, được thông báo cụ thể khi đã lập phương án dự kiến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

PV/VOV.VN
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