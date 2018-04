Ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A vì tai nạn xe đầu kéo

Khoảng 16h ngày 24/4, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 57K-5743 kéo theo rơ móc đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ TP. HCM về miền Tây. Khi tài xế điều khiển phương tiện này chuẩn bị lên cầu Kinh Xáng, thuộc địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ mất kiểm soát khiến, chiếc xe va chạm và làm hỏng một đoạn dài ta luy đường. Tai nạn giao thông xảy ra ngay cầu Kênh Xáng, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Tiếp đó chiếc xe đầu kéo sẵn trớn trườn lên gần giữa cầu rồi tông mạnh vào lan can cầu Kinh Xáng. Cú tông mạnh làm phần đầu và đuôi xe bị quẹo sang một bên rồi dính chặt lan can cầu. May mắn 2 người đi trên xe đầu kéo thoát chết nhưng phương tiện này bị hư hỏng nặng.

Do phương tiện bị tai nạn nằm chắn hết 1 làn đường trên quốc lộ 1A nên gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại khu vực này.

Hàng nghìn phương tiện phải nằm lại trên đoạn đường gần 3km để chờ sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ- Công an tỉnh Tiền Giang. Vụ tai nạn đang được ngành chức năng xác minh, làm rõ./.

