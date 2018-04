Hà Nội giảm ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường sau Mệnh lệnh 02

Nếu như trước đây tại các nút giao thông như ngã tư Núi Trúc-Kim Mã, ngã ba Vạn Bảo-Kim Mã (phường Kim Mã, quận Ba Đình) thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm thì nay các phương tiện giao thông đã lưu thông thuận tiện.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Công an phường Kim Mã cho biết, các điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn được xử lý, tình trạng lấn chiếm vỉa hè không tái diễn là kết quả bước đầu từ Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Công an phường Liễu Giai-Ba Đình kiểm tra điểm trông giữ xe trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi có Mệnh lệnh, công an phường Kim Mã đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng cắm chốt trực, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến văn minh đô thị.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Thực hiện Mệnh lệnh 02, trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến, giao thông trên địa bàn phường không còn xảy ra tình trạng ách tắc. Việc đỗ xe trên đường Kim Mã cũng đã được nhắc nhở, xử lý".

Thống kê của Công an quận Ba Đình cho thấy, từ khi thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an thành phố đến nay, lực lượng chức năng quận đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tại các tuyến phố chính như Kim Mã, Liễu Giai, Láng Hạ, Giảng Võ tình hình giao thông, trật tự luôn được đảm bảo; các hộ kinh doanh luôn chấp hành quy định, đảm bảo vỉa hè cho người đi bộ.

Cùng với việc duy trì giao thông thông suốt, cảnh quan văn minh đô thị trên các tuyến phố, công an quận Ba Đình tập trung xử lý các bãi, điểm trông giữ xe không phép ảnh hưởng đến trật tự xã hội, an toàn giao thông. Theo đó, ngành chức năng của quận đã đình chỉ hoạt động của 7 điểm trông giữ xe không phép; thu hồi giấy phép 3 điểm trông giữ xe tại phường Vĩnh Phúc, khu vực Bệnh viện Xanh Pôn vì không đảm bảo trật tự đô thị.

Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, sự kiên quyết từ việc thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố đã phát huy hiệu quả: "Trước khi có Mệnh lệnh 02 thì tình hình trật tự đô thị trên địa bàn quận Ba Đình vẫn còn những tồn tại trên các tuyến phố Kim Mã, Đội Cấn, Liễu Giai…Sau khi có Mệnh lệnh 02, các tuyến phố đã thông thoáng, không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, việc để xe đúng nơi quy định".

Trong khi đó, tại quận Thanh Xuân việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cũng đã được toàn lực lượng công an triển khai đồng bộ và đạt những kết quả tích cực.

Nếu như thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các tuyến phố như Quan Nhân, Nguyễn Quý Đức thường xuyên bị lấn chiếm thì nay đã được xử lý; nhiều điểm trông giữ xe không phép gây bức xúc dư luận đang được ngành chức năng chấn chỉnh, hướng dẫn chủ cơ sở làm thủ tục đăng ký trông giữ phương tiện.

Theo Thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, sau nửa tháng thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Thanh Xuân đã xử lý trên 500 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông với số tiền phạt gần 340 triệu đồng.

"Thực hiện Mệnh lệnh 02, chúng tôi xử lý kiên quyết tất cả các điểm vi phạm trên địa bàn. Đặc biệt các khung giờ trước đây ít được kiểm tra xử lý thì nay đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhất là trường hợp bán hàng khuya sau 24h đều được giải quyết triệt để", Thượng tá Bùi Văn Tiến cho biết.

Sự thông thoáng trên các tuyến phố; một số điểm ùn tắc giao thông, bãi xe không phép trên địa bàn được giải tỏa là kết quả bước đầu từ Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. /.

