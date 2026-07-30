Ứng dụng AI trong báo chí: Cần hành lang pháp lý và chuẩn mực đạo đức

Hội thảo do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức với sự tham dự của 60 đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, chuyên gia công nghệ, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội thảo "Ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Cơ hội và thách thức"

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong quy trình sản xuất và phân phối nội dung báo chí. AI không chỉ mở ra cơ hội tối ưu hóa nguồn lực, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy sáng tạo các sản phẩm báo chí đa nền tảng mà còn đặt ra nhiều thách thức về kiểm chứng thông tin, phòng chống tin giả, nội dung giả mạo (deepfake), bản quyền và đạo đức nghề nghiệp.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều cơ quan báo chí tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung lớn gồm: hoàn thiện khung pháp lý và quy chế sử dụng AI trong hoạt động báo chí; tích hợp AI vào quy trình vận hành tòa soạn số; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chuẩn mực đạo đức và nâng cao năng lực quản trị AI tại các cơ quan báo chí.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là giới thiệu Dự thảo "Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ quan báo chí" do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ trì biên soạn theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Dự thảo được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng quy trình quản lý, sử dụng AI phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần hình thành môi trường ứng dụng AI an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Thông qua hội thảo, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tăng cường nhận thức và năng lực quản trị AI trong các cơ quan báo chí; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời từng bước hình thành các chuẩn mực chung về ứng dụng AI, bảo đảm việc khai thác công nghệ luôn gắn với đạo đức nghề nghiệp, tính chính xác của thông tin và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, lịch sử báo chí luôn gắn liền với những bước tiến của công nghệ, mỗi một cuộc cách mạng công nghệ đều đặt ra những thách thức mới nhưng cũng mở ra cơ hội để báo chí phát triển mạnh mẽ hơn:“Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo từng ngày, từng giờ nhưng chắc chắn không thể thay thế trách nhiệm xã hội, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng như sứ mệnh cao cả của báo chí, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng sự thật, bằng bản lĩnh chính trị và đạo đức của người làm báo. Mỗi một bước chuyển đổi công nghệ nếu được quản trị đúng hướng sẽ là cánh tay nối dài giúp báo chí giữ vững dòng thông tin chủ lưu, lan tỏa những giá trị tích cực đến toàn xã hội”.