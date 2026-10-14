UNICEF hỗ trợ 450 bồn chứa nước giúp người dân Đắk Lăk ứng phó El Nino

Trong đợt này, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ 450 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít cho người dân tại 3 xã Ea Phê, Cư Pui và Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ thiếu nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, nhất là nước ăn uống. Chương trình ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ do phụ nữ làm chủ và gia đình có trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc trao bồn chứa nước sạch cho người dân xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Số lượng bồn được phân bổ căn cứ vào số nhân khẩu thực tế, bảo đảm phù hợp với nhu cầu tích trữ nước của từng hộ. Các hộ được nhận hỗ trợ có trách nhiệm bảo quản, sử dụng bồn đúng mục đích trong thời gian tối thiểu 2 năm và chưa nhận hỗ trợ tương tự từ các tổ chức khác.

Cùng với hỗ trợ các hộ gia đình, chương trình còn xem xét cấp bồn chứa nước cho những điểm trường có nhu cầu thực tế, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ học sinh và giáo viên. Việc cấp phát bồn chứa nước được triển khai trong bối cảnh các địa phương đang chủ động chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước sinh hoạt nhất là mùa khô 2026-2027.

Kinh nghiệm từ đợt hạn hán năm 2015-2016 cho thấy, thiếu nguồn nước phục vụ đời sống có thể gây nhiều khó khăn cho người dân, nhất là các hộ có điều kiện kinh tế hạn chế.

Trao tặng dụng cụ trữ nước giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chủ động tích lũy nguồn nước sạch trước mùa khô năm 2026-2027.

Ông Phạm Quốc Hưng, đại diện Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc bổ sung dụng cụ trữ nước giúp các gia đình chủ động tích lũy nguồn nước sạch khi nguồn cung còn bảo đảm, giảm bớt khó khăn trong thời kỳ khô hạn.

“Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là ứng phó sớm để người dân có khả năng tích trữ nước sạch trước khi thời kỳ ảnh hưởng hạn tới. Tác động El Nino dự kiến sẽ chịu tác động ảnh hưởng lớn của thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là như khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, UNICEF hỗ trợ cho 3 xã của tỉnh Đắk Lắk và mong rằng những hỗ trợ này sẽ được bà con tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích để cải thiện được điều kiện nước sinh hoạt trong thời kỳ khó khăn", ông Phạm Quốc Hưng cho biết.

Tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin: dự báo mùa khô năm 2026-2027 có khoảng 130.000 hộ dân tại 99 trong tổng số 505 xã thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thể gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Riêng Đắk Lắk, khoảng 42.200hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật phương án phòng, chống hạn hán và thiếu nước; rà soát nguồn nước hiện có, xác định khu vực và nhóm hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng để chuẩn bị giải pháp từ sớm.

“Các địa phương cần chuẩn bị nguồn cấp nước dự phòng, bố trí điểm cấp nước, bồn chứa và phương tiện vận chuyển nước; ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi dân cư phân tán. Việc trang bị bồn chứa cho hộ khó khăn là một giải pháp cụ thể, giúp người dân tích trữ nước khi có nguồn, giảm sự bị động khi hạn hán xảy ra”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.