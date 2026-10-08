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El Nino mạnh lên, gây sức ép đối với an ninh lương thực Nam Á

Thứ Năm, 11:44, 08/10/2026
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VOV.VN - El Nino đang mạnh lên nhanh chóng và được dự báo duy trì ở mức rất mạnh trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan và gây sức ép đối với sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại Nam Á, Pakistan và Ấn Độ đang chịu tác động rõ rệt nhất.

 

Theo báo cáo mới nhất của Mạng lưới Hệ thống cảnh báo sớm nạn đói của Mỹ (FEWS NET), El Nino năm 2026-2027 đã nhanh chóng mạnh lên mức rất mạnh. Cơ quan Dự báo thời tiết Mỹ nhận định xác suất hiện tượng này tiếp tục ở mức rất mạnh trong mùa thu và mùa đông năm nay vượt 90%.

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El Nino mạnh lên nhanh chóng, đe dọa nguồn lương thực tại Ấn Độ. Ảnh minh họa: ANI

Báo cáo cho biết, những tác động rõ rệt nhất tại châu Á hiện tập trung ở Pakistan. Lượng mưa trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 thấp hơn đáng kể tại nhiều khu vực của nước này. Tình trạng thiếu mưa được dự báo làm giảm sản lượng các loại cây trồng vụ hè, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân, đồng thời đẩy giá lương thực lên cao. Báo cáo dự báo tình trạng mất an ninh lương thực tại Pakistan sẽ nghiêm trọng nhất trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2027. Đây cũng là thời điểm tác động của mùa mưa kém thuận lợi bắt đầu thể hiện rõ hơn qua sản lượng và thu nhập của người dân.

Đối với Ấn Độ, tác động đáng quan tâm nhất là mùa mưa năm nay đã kết thúc với lượng mưa thấp nhất trong khoảng một thập kỷ. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, lượng mưa mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9, thấp hơn 12,6% so với mức trung bình dài hạn. Đây là mùa mưa có lượng mưa thấp thứ tư kể từ năm 2001 và thấp nhất kể từ năm 2015. Tình trạng thiếu mưa diễn ra không đồng đều. Tình trạng khô hạn kéo dài đang làm gia tăng lo ngại đối với năng suất của một số cây trồng, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn nước tại các hồ chứa.

Đáng chú ý, báo cáo cho rằng sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2026-2027 có thể giảm 4,6%, tương đương khoảng 7 triệu tấn. Đây sẽ là lần đầu tiên sản lượng gạo của Ấn Độ giảm theo năm trong vòng 10 năm, chủ yếu do lượng mưa mùa gió mùa thấp và phân bố không đều.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar mới đây cảnh báo, El Niño cực mạnh, cộng với tình trạng thiếu phân bón do các cuộc xung đột địa chính trị, có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Theo ông, các cú sốc về năng lượng, giá cả và dòng vốn quốc tế đang tạo sức ép lớn đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 17% GDP của Ấn Độ nhưng tạo sinh kế cho khoảng 46% lực lượng lao động. Ấn Độ cũng là một trong những nước sản xuất nông sản lớn nhất thế giới, đồng thời nằm trong nhóm các nước xuất khẩu gạo và đường hàng đầu. Vì vậy, bất kỳ cú sốc lớn nào đối với sản xuất nông nghiệp cũng có thể nhanh chóng tác động tới giá lương thực, thu nhập của nông dân và sức mua của hàng trăm triệu người ở khu vực nông thôn.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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