English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Va chạm giữa xe máy giao hàng và ô tô tải ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Thứ Năm, 11:42, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 21h40 phút tối 24/6, trên đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy giao hàng và ô tô tải, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy giao hàng mang BKS 29E2-106.XX do một nam tài xế điều khiển di chuyển trên đường Văn Khê theo hướng khu đô thị Văn Phú. Khi đến đoạn đối diện cột đồng hồ thuộc khu đô thị La Casta Văn Phú, phương tiện này bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 30M-350.XX đang lưu thông trên tuyến đường.

va cham giua xe may giao hang va o to tai o ha noi, 1 nguoi tu vong tai cho hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải, nhiều vật dụng và thùng hàng giao nhận văng ra xa, nằm rải rác trên mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, phân luồng giao thông và giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc hiện trường, ghi nhận dấu vết phương tiện, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn. Đến khoảng sau đó, hiện trường được giải tỏa, các phương tiện di chuyển bình thường trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tai nạn giao thông giảm gần 18% trong 5 tháng đầu năm 2026
Tai nạn giao thông giảm gần 18% trong 5 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Dù tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2026 giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm hơn 83% tổng số vụ.

Tai nạn giao thông giảm gần 18% trong 5 tháng đầu năm 2026

Tai nạn giao thông giảm gần 18% trong 5 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Dù tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2026 giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm hơn 83% tổng số vụ.

Video xe tải cố vượt qua đường sắt gây tai nạn kinh hoàng với tàu hoả ở Hà Nội
Video xe tải cố vượt qua đường sắt gây tai nạn kinh hoàng với tàu hoả ở Hà Nội

VOV.VN - Một xe tải chở cát cố vượt rào chắn đường sắt ở khu vực Thường Tín, Hà Nội nhưng bất thành, bị kẹt giữa đường ray nên đã va chạm với tàu hoả SE19 khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng.

Video xe tải cố vượt qua đường sắt gây tai nạn kinh hoàng với tàu hoả ở Hà Nội

Video xe tải cố vượt qua đường sắt gây tai nạn kinh hoàng với tàu hoả ở Hà Nội

VOV.VN - Một xe tải chở cát cố vượt rào chắn đường sắt ở khu vực Thường Tín, Hà Nội nhưng bất thành, bị kẹt giữa đường ray nên đã va chạm với tàu hoả SE19 khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng.

CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy
CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ tạt đầu hàng loạt phương tiện tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội) khiến nhiều xe va chạm liên hoàn. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người này không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. CSGT Hà Nội đang trích xuất camera để xác minh, truy tìm.

CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ tạt đầu hàng loạt phương tiện tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội) khiến nhiều xe va chạm liên hoàn. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người này không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. CSGT Hà Nội đang trích xuất camera để xác minh, truy tìm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục