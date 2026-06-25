Va chạm giữa xe máy giao hàng và ô tô tải ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy giao hàng mang BKS 29E2-106.XX do một nam tài xế điều khiển di chuyển trên đường Văn Khê theo hướng khu đô thị Văn Phú. Khi đến đoạn đối diện cột đồng hồ thuộc khu đô thị La Casta Văn Phú, phương tiện này bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải mang BKS 30M-350.XX đang lưu thông trên tuyến đường.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải, nhiều vật dụng và thùng hàng giao nhận văng ra xa, nằm rải rác trên mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, phân luồng giao thông và giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc hiện trường, ghi nhận dấu vết phương tiện, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn. Đến khoảng sau đó, hiện trường được giải tỏa, các phương tiện di chuyển bình thường trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.