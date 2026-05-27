CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

Thứ Tư, 11:47, 27/05/2026
VOV.VN - Một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ tạt đầu hàng loạt phương tiện tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội) khiến nhiều xe va chạm liên hoàn. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người này không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. CSGT Hà Nội đang trích xuất camera để xác minh, truy tìm.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc theo hướng từ phố Thái Hà đi Chùa Bộc. Thời điểm này, các phương tiện đang di chuyển khá đông và ổn định theo dòng.

Tuy nhiên, một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ cắt ngang đầu nhiều phương tiện để rẽ trái theo hướng phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến người đàn ông điều khiển xe máy phía sau không kịp xử lý, tông trực diện vào đuôi xe của cô gái rồi ngã văng xuống đường.

Hình ảnh phương tiện "tạt đầu" hàng loạt xe trên đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chưa dừng lại ở đó, một xe máy khác đi phía sau do không kịp phanh tiếp tục lao vào chiếc xe vừa ngã, tạo thành va chạm liên hoàn ngay giữa nút giao đông phương tiện.

Nhiều người chứng kiến cho biết tình huống xảy ra chỉ trong vài giây nhưng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lưu lượng xe lớn. Điều khiến dư luận bức xúc là sau khi gây ra vụ va chạm, cô gái điều khiển xe máy không dừng lại kiểm tra tình hình mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 27/5, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành trích xuất camera, xác minh và truy tìm nữ tài xế liên quan vụ việc để xử lý theo quy định.

 

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn và bật tín hiệu xin đường theo đúng quy định. Việc chuyển hướng chỉ được thực hiện khi không gây nguy hiểm hoặc cản trở các phương tiện khác.

Các chuyên gia giao thông cho rằng những tình huống tạt đầu, chuyển hướng đột ngột giữa dòng xe đông là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tai nạn liên hoàn tại đô thị lớn. Chỉ một cú đánh lái thiếu quan sát cũng có thể khiến nhiều người gặp nguy hiểm, đặc biệt với xe máy di chuyển sát nhau trong giờ cao điểm.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông Hà Nội cô gái tạt đầu xe va chạm liên hoàn CSGT Hà Nội phố Chùa Bộc nút giao Thái Hà Chùa Bộc xe máy gây tai nạn bỏ chạy sau tai nạn clip giao thông gây bức xúc vi phạm an toàn giao thông
Hà Nội đề xuất tăng phạt 200% với nhiều lỗi vi phạm quy định giao thông
VOV.VN - Nhiều hành vi vi phạm giao thông và trật tự đô thị tại Hà Nội có thể sắp bị xử phạt nặng hơn gấp đôi hiện nay nếu dự thảo nghị quyết mới của HDND thành phố Hà Nội được thông qua.

Hà Nội đề xuất nâng mức xử phạt đổ rác sai quy định lên tới 30 triệu đồng
VOV.VN - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định, xả phế thải bừa bãi tại Hà Nội có thể sắp phải trả giá đắt hơn rất nhiều khi TP Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Người nước ngoài vi phạm giao thông ở Việt Nam có được xử lý "nhẹ tay"?
VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, ngoài một số trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định, hầu hết người nước ngoài vi phạm giao thông tại Việt Nam đều bị xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật Việt Nam.

