CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc theo hướng từ phố Thái Hà đi Chùa Bộc. Thời điểm này, các phương tiện đang di chuyển khá đông và ổn định theo dòng.

Tuy nhiên, một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ cắt ngang đầu nhiều phương tiện để rẽ trái theo hướng phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến người đàn ông điều khiển xe máy phía sau không kịp xử lý, tông trực diện vào đuôi xe của cô gái rồi ngã văng xuống đường.

Hình ảnh phương tiện "tạt đầu" hàng loạt xe trên đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chưa dừng lại ở đó, một xe máy khác đi phía sau do không kịp phanh tiếp tục lao vào chiếc xe vừa ngã, tạo thành va chạm liên hoàn ngay giữa nút giao đông phương tiện.

Nhiều người chứng kiến cho biết tình huống xảy ra chỉ trong vài giây nhưng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lưu lượng xe lớn. Điều khiến dư luận bức xúc là sau khi gây ra vụ va chạm, cô gái điều khiển xe máy không dừng lại kiểm tra tình hình mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 27/5, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành trích xuất camera, xác minh và truy tìm nữ tài xế liên quan vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn và bật tín hiệu xin đường theo đúng quy định. Việc chuyển hướng chỉ được thực hiện khi không gây nguy hiểm hoặc cản trở các phương tiện khác.

Các chuyên gia giao thông cho rằng những tình huống tạt đầu, chuyển hướng đột ngột giữa dòng xe đông là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tai nạn liên hoàn tại đô thị lớn. Chỉ một cú đánh lái thiếu quan sát cũng có thể khiến nhiều người gặp nguy hiểm, đặc biệt với xe máy di chuyển sát nhau trong giờ cao điểm.