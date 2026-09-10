Va chạm với xe khách 2 học sinh lớp 11 tử vong trên quốc lộ 6

Cụ thể, va chạm với xe khách vào thời điểm trên khi xe mô tô BKS 23AB – 016.xx di chuyển theo hướng Sơn La – Hà Nội. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS 26B – 000.xx di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm với xe khách khiến 2 học sinh tử vong trên quốc lộ 6

Vụ va chạm đã khiến cho 2 người đi xe máy là Hà Văn V. (SN 2011) và Lý Quang. N (SN 2011), cùng trú tại xã Mai Châu, đã bị tử vong tại chỗ. Cả 2 nạn nhân hiện đang là học sinh lớp 11 thuộc cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Mai Châu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô khách BKS 26B-000.xx di chuyển hướng Hà Nội - Sơn La vượt xe lấn làn đường và đâm vào xe mô tô BKS 23AB-016.xx chạy ngược chiều.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.