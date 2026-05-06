Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên Quốc lộ 6 sau khi đâm nát dải phân cách

Tại hiện trường, chiếc xe tải cỡ lớn mang biển kiểm soát 15H-295.57 nằm lật nghiêng dọc bên lề đường. Một đoạn dài tường phòng vệ mềm (hộ lan) đã bị đâm đổ nát, biến dạng hoàn toàn trước khi chiếc xe bị đổ.

Xe tải lật nghiêng sau khi va chạm với hộ lan.

Theo nhận định sơ bộ chiếc xe đang trong quá trình xuống dốc, khi đi vào đoạn đường cua, lái xe đã không làm chủ được tay lái, dẫn đến việc mất kiểm soát và đâm trực diện vào hệ thống tường phòng vệ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Lương Sơn phối hợp cùng đội CSGT địa bàn đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 6, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.