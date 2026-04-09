Vành đai 3 TP.HCM: Tăng tốc hay trễ hẹn?

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải và cũng là công trình hạ tầng chiến lược đặc biệt quan trọng của thành phố. Đây là dự án được lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và người dân đặc biệt quan tâm, với yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ để sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, từ thực tế công trường, áp lực về đích đúng hẹn hiện vẫn rất lớn.

Nhiều đoạn tuyến trên Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang được các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn nước rút.

Gỡ nút thắt vật liệu, Vành đai 3 TP.HCM tăng tốc về đích

Đường Vành đai 3 TP.HCM được quy hoạch 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng chiều dài khoảng 130 km. Đây là tuyến giao thông liên kết vùng đặc biệt quan trọng, kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận, tạo động lực phát triển mới cho đô thị, công nghiệp, logistics và dịch vụ của cả khu vực. Trước yêu cầu đường vành đai này phải hoàn thành trước 30/6/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ dự án.

Trong 10 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 qua địa bàn TP.HCM, một số gói thầu đang có chuyển biến tích cực. Gói XL3 đạt 84,3%, gói XL1 đạt 82,1%.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đơn vị thành viên trong liên danh nhà thầu thi công Dự án Vành đai 3 TP.HCM, cho biết thời gian đầu triển khai, các nhà thầu gặp nhiều khó khăn về vật liệu và thời tiết, nhưng vẫn nỗ lực bám công trường để giữ tiến độ.

“Khi bắt đầu thực hiện dự án, chúng tôi gặp một số khó khăn, đặc biệt là nguyên vật liệu và thời tiết. Được sự hỗ trợ của Ban Giao thông cùng với TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt, nhà thầu đã chủ động tính toán rủi ro để công tác thi công hoàn thành tiến độ đề ra. Anh em cũng nắm được đây là dự án trọng điểm quốc gia, nên cũng gác thời gian ở bên gia đình để bám công trường, đảm bảo thông xe đúng tiến độ", ông Thắng cho biết.

Một số hạng mục trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM vẫn đang trong quá trình thi công, khối lượng công việc còn khá lớn.

Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể toàn tuyến, áp lực tiến độ vẫn còn rất lớn. Trong khi một số gói thầu phía đông tăng tốc, các gói thầu phía tây, trải dài khoảng 32,6 km qua khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ, vẫn còn chậm. Đến cuối tháng 3/2026, gói thầu XL10 mới đạt 58,2%. Riêng phần cầu Trần Đại Nghĩa đã hoàn thành phần kết cấu chính chuẩn bị thảm bê tông mặt cầu, chuẩn bị thông xe vào dịp 30/4.

Ông Đào Duy Phúc, Tư vấn giám sát trưởng gói thầu XL10, cho biết: “Hiện nay, đơn vị cũng đã tiến hành bơm hút chân không toàn bộ 6km tuyến này, chỉ chờ có cát là đến 30/4, một số đoạn sẽ hoàn thành xong xử lý yếu và sẽ thi công công trình”.

Dù cầu Trần Đại Nghĩa là tín hiệu tích cực, nhưng xét trên toàn gói thầu XL10 cũng như các đoạn tuyến phía tây, áp lực tiến độ vẫn chưa thể giảm. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm đủ nguồn vật liệu, nhất là cát và đá, tiếp tục là điều kiện quan trọng để các nhà thầu tăng tốc thi công trong giai đoạn nước rút.

Theo ông Lê Xuân Bắc, Trưởng ban điều hành Dự án Vành đai 3 TP.HCM, đến thời điểm này, nguồn cung vật liệu cơ bản đã ổn định, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ trên công trường.

“Về cát, hiện nay chúng tôi có nhu cầu khoảng 1,2 triệu khối, nguồn của các tỉnh miền tây như Đồng Tháp, Vĩnh Long… cung cấp đầy đủ. Về đá,cần khoảng 1,8 triệu khối thì hiện nay Đồng Nai cũng đang xem xét hỗ trợ 1 triệu… về nguồn vật liệu cơ bản ổn, bây giờ các nhà thầu tập trung khai thác phục vụ dự án”.

Các hạng mục cầu, đường trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang được triển khai đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Nguy cơ chậm tiến độ nếu không quyết liệt

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất lúc này không chỉ nằm ở vật liệu, mà là ở thời gian. Theo kế hoạch, dự án hướng tới khai thác toàn tuyến vào ngày 30/4/2026, nhưng do tiến độ chậm, mốc hoàn thành đã phải điều chỉnh sang ngày 30/6/2026. Với khối lượng còn lại rất lớn, đây vẫn là mục tiêu đầy thử thách. Vì vậy, TP.HCM yêu cầu ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ từng gói thầu, kịp thời phát hiện nguy cơ chậm trễ.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu: “Hàng tuần, dựa trên số liệu mà các anh gửi về trung tâm chuyển đổi số để chúng tôi phân tích đánh giá xem những vị trí nào, hạng mục nào có nguy cơ ảnh hưởng thì chúng ta mới bàn tiếp”.

Với khối lượng thi công còn lại rất lớn, nhất là tại những gói thầu có sản lượng thấp, mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/6/2026 vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nhà thầu thi công. Nếu không có giải pháp mạnh và triển khai ngay, mốc tiến độ này khó đảm bảo. Lúc này, điều cần thiết là siết chặt kỷ luật công trường, kiểm điểm tiến độ hằng tuần, đồng thời mạnh tay xử lý các nhà thầu yếu, chậm tiến độ, kể cả điều chuyển khối lượng sang các đơn vị có năng lực tốt hơn.

Bởi với một dự án trọng điểm quốc gia như Vành đai 3 TP.HCM, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành, mà phải hoàn thành đúng cam kết để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.