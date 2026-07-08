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Vật nghi là sọ người tại mương nước ở Nghệ An: Đã xác định được danh tính

Thứ Tư, 15:01, 08/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương dẫn nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Nạn nhân là một người dân địa phương bị mất tích gần một năm trước.

Theo thông tin từ UBND xã Quan Thành, sau khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một hộp sọ người tại mương dẫn nước trên địa bàn, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và truy tìm tung tích nạn nhân.

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Lực lượng chức năng phát hiện xương và giày của nạn nhân gần vị trí phát hiện hộp sọ. (Ảnh: Q.D).

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm khu vực xung quanh đoạn mương, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều mẫu xương của cơ thể người cùng quần áo và một đôi giày.

Sau quá trình đối chiếu các dấu vết về quần áo và đôi giày, cơ quan chức năng phối hợp với gia đình xác định hộp sọ và các phần xương cốt là của ông B.Đ.H. (52 tuổi, trú xã Xuân Thành cũ, nay là xã Quan Thành). Nhà nạn nhân cách vị trí phát hiện khoảng 200 m.

Lãnh đạo UBND xã Quan Thành, cho biết theo thông tin gia đình cung cấp, ông H. có tiền sử mắc bệnh về thần kinh và bị mất tích từ tháng 9/2025. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Sau khi xác định đây là hài cốt của ông H., gia đình đã nhận về để tổ chức mai táng.

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Khu vực phát hiện hộp sọ và xương cốt nằm cách nhà nạn nhân khoảng 200m. (Ảnh: Q.D).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6/7, trong lúc phát cỏ, dọn dẹp mương dẫn nước tại xóm 8 (Nam Phương Sơn), xã Quan Thành (trước đây là xã Xuân Thành, huyện Yên Thành), người dân phát hiện một vật thể giống hộp sọ người và trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, mương dẫn nước đang trong tình trạng khô ráo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Quan Thành và lực lượng Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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