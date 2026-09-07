Vi khuẩn Salmonella trong nhân bánh mì khiến 254 người ngộ độc tại An Khê, Gia Lai

Cụ thể, báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai xác định, thức ăn gây ngộ độc là bánh mì thập cẩm được bán tại Hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 Quang Trung, phường An Khê.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại cơ sở để kiểm nghiệm.

Qua đây, phát hiện Salmonella spp trong 3 mẫu gồm pa tê, khô gà và chả cá chiên. Đây đều là các thành phần dùng chế biến bánh mì thập cẩm.

Tất cả các trường hợp ngộ độc đều đã ăn bánh mì mua tại cơ sở này trong khoảng từ 20 giờ ngày 23/8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24/8.

Người bệnh chủ yếu có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt và mệt mỏi; một số trường hợp đau đầu. Thời gian ủ bệnh tập trung từ 4 đến 36 giờ.

254 người ở An Khê - Gia Lai bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24/8. Đến chiều 28/8, tổng cộng 254 người đã đến khám và điều trị, gồm 214 bệnh nhân điều trị nội trú, 36 người điều trị ngoại trú và 4 trường hợp phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Đến 13 giờ ngày 3/9, toàn bộ 254 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện, không có trường hợp tử vong. Vụ ngộ độc thực phẩm được xác định kết thúc tại thời điểm bệnh nhân cuối cùng rời viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, Hộ kinh doanh Bin Bin đã tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh mì để phối hợp điều tra. Do cơ sở bán hàng trực tiếp và không ghi chép thông tin người mua, cơ quan chức năng chưa xác định được tổng số người đã sử dụng bánh mì trong khoảng thời gian liên quan.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đề nghị UBND phường An Khê xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở này.

Đồng thời, địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì; kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm; phòng ngừa ô nhiễm chéo và yêu cầu 100% cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.