  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Làm rõ vụ 75 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai

Thứ Hai, 17:24, 25/05/2026
VOV.VN - Chiều 25/5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm khẩn trương làm rõ việc 75 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở một cửa hàng tại phường Quy Nhơn Đông.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 22/5 sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền (địa chỉ 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nhiều người dân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện điều trị, với triệu chứng  tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu. 

Các bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Tính đến 14 giờ ngày 25/5, tổng số nạn nhân phải nhập viện điều trị đã lên tới 75 người. Trong đó, bệnh nhân tập trung đông nhất tại là Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai với 46 ca, Trung tâm Y tế Quy Nhơn (14 ca) và các bệnh viện khác như Hòa Bình, Bình Định, Quy Hòa. 

Đáng chú ý, chủ cơ sở bánh mì cũng nằm trong số những người đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông tin, nguồn gốc thực phẩm, các thành phần trong bánh mì thập cẩm nghi ngờ gây ngộ độc bao gồm chả lụa, chả da bao, thịt thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà và dưa món.

Các loại chả được nhập từ một công ty tại tỉnh Tây Ninh. Còn các thực phẩm khác như như thịt, pa tê, bơ sốt và dưa chua đều do cơ sở tự chế biến tại nhà riêng, rồi vận chuyển ra nơi bán.

Các cơ sở y tế đang tập trung điều trị cho các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì đã tạm dừng hoạt động và không thực hiện lưu mẫu thực phẩm đối với các nguyên liệu bán ra trong ngày xảy ra vụ việc.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tập trung tối đa các nguồn lực để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ 62 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

VOV.VN - Sau vụ 62 học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

VOV.VN - Sau vụ 62 học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, đã có 62 ca nhập viện

VOV.VN - Sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện.

VOV.VN - Sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện.

25 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

VOV.VN - UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, có nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (trên địa bàn phường Sa Đéc) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

VOV.VN - UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, có nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (trên địa bàn phường Sa Đéc) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

