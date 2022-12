Vì sao các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng?

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đáng báo động

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đang gia tăng một cách đáng báo động. Công an tỉnh cảnh báo và kêu gọi toàn xã hội đấu tranh phòng ngừa tội phạm để đảm bảo an toàn cho trẻ.