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Vì sao chọn gia đình có 2 con gái để đề xuất chính sách hỗ trợ?

Thứ Năm, 16:19, 01/10/2026
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VOV.VN - Chính sách hỗ trợ gia đình có 2 con gái hướng tới giảm định kiến giới, nâng vị thế trẻ em gái và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung để các địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức ngày 1/10, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế cho biết, dự thảo đưa ra các hình thức khen thưởng, hỗ trợ để địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể nhằm khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi, thuộc các gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt.

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Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế

Theo ông Dũng, chính sách được đặt ra trong bối cảnh cần tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. “Chính sách không nhằm khuyến khích các gia đình lựa chọn con gái. Mục tiêu đặt ra là giảm định kiến giới trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái, góp phần kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”, ông Dũng cho biết.

Cục trưởng Cục Dân số cũng nhấn mạnh đây không phải nội dung chính sách hoàn toàn mới. Trước đó, Thông tư 01/2021/TT-BYT đã quy định một số nội dung để địa phương khuyến khích, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Một trong những nội dung được cụ thể hóa tại dự thảo lần này là độ tuổi của trẻ em. “Theo Luật Trẻ em thì quy định trẻ em là dưới 16 tuổi. Dự thảo này chúng ta cụ thể hóa tuổi của trẻ em là dưới 16 tuổi”, ông Dũng giải thích.

Theo dự thảo, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và tình hình thực tế, địa phương lựa chọn, quyết định nội dung khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ đối với cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm đề xuất.

Các hình thức có thể gồm tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Theo ông Lê Thanh Dũng, việc đưa ra chính sách đối với nhóm gia đình này nhằm hướng tới một “đối tượng đích” cụ thể trong chính sách dân số, qua đó giảm định kiến trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần đưa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Ông Dũng đồng thời lưu ý, việc có chính sách dành cho gia đình có con gái không đồng nghĩa với hạn chế quyền quyết định sinh con của các gia đình. Theo ông, quy định hiện nay đã theo hướng để các gia đình chủ động quyết định việc sinh con, từ số con, khoảng cách giữa các lần sinh đến thời điểm sinh con, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình.

Mức hỗ trợ do địa phương căn cứ điều kiện thực tế

Một vấn đề khác được quan tâm là mức hỗ trợ giữa các địa phương có thể khác nhau. Theo ông Lê Thanh Dũng, việc này phụ thuộc vào điều kiện thực tế và nguồn lực ngân sách của từng địa phương.

“Hỗ trợ một số nơi còn thấp thì cái này thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Người ta sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương mình”, ông Dũng nói.

Theo Cục trưởng Cục Dân số, do điều kiện kinh tế và ngân sách khác nhau, mỗi địa phương sẽ cân nhắc mức hỗ trợ phù hợp, thay vì áp dụng một mức giống nhau trên cả nước.

Ông Dũng cho rằng, khi ban hành một chính sách cần xác định rõ nhóm đối tượng mà chính sách hướng tới để giải quyết vấn đề đang đặt ra. Với chính sách hỗ trợ gia đình có con gái, mục tiêu được xác định là góp phần giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm định kiến về giới.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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