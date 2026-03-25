Vì sao nhiều người dân ở Đồng Tháp phải đóng kín cửa nhà khi ăn cơm?

Bà Nguyễn Thị Xe (80 tuổi) có nhà cạnh một trại chăn nuôi gà lấy trứng với hàng chục nghìn con. Bà Xe cho biết, cuộc sống, sinh hoạt gia đình đã không còn bình thường từ khi có trại chăn nuôi này. Tiếng ồn từ đàn gà kêu inh ỏi, mùi hôi từ phân gà bốc ra lan tỏa rất khó chịu, còn ruồi thì “tấn công”, bay đậu vào bàn ghế và bữa ăn hằng ngày: "Mùi hôi thối từ trại gà khiến người dân không thể chịu nổi, mùi xộc cả vào phòng ngủ, không thể ngủ được, nhiều lúc phát nôn ói vì mùi ô nhiễm".

Hai trại nuôi gà đẻ tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa gây ô nhiễm trầm trọng

Còn ông Nguyễn Văn Minh, người dân ấp Dương Hòa cũng bức xúc: “Ruồi, mùi hôi thối và tiếng ồn nhiều, đêm tôi không ngủ được. Hôi quá, ăn uống không được, nhà có đám tiệc không dám mời bà con đến đây dùng bữa. Bữa cơm gia đình không sum họp vì không dọn trên bàn ăn, người nào cũng cầm tô ăn mà đuổi ruồi. Nếu cứ để như vậy, bà con ở đây chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Tôi có kiến nghị đến chính quyền xã Tân Hòa, chính quyền nói sẽ khắc phục nhưng không biết khi nào có".

Lượng phân gà chưa kịp thời thu gom bốc ra mùi hôi thối

Qua tìm hiểu của phóng viên VOV, tại xã Tân Hòa có 3 trại gà nuôi lấy trứng quy mô rất lớn, nằm trong khu dân cư, cạnh đường giao thông. Các trại chăn nuôi này đều của ông Dương Thanh Bình đã đầu tư nuôi trên 5 năm. Riêng tại ấp Dương Hòa có 2 trại chăn nuôi gà nằm san sát nhau. Mùi hôi, tiếng ồn, ruồi đã “tấn công” thường trực vào cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân trong phạm vi trên dưới 200 mét. Nhất là khi chủ trại chậm tổ chức thu gom phân gà trong trại chăn nuôi thì mùi hôi thối bốc ra rất nặng nề.

Bà Đặng Thị Đẹp, người dân sống gần trại gà, cho biết đã phản ánh đến chủ trang trại nhưng họ vẫn lơ là, không tôn trọng ý kiến của người xung quanh: “Khi ăn cơm đàn ruồi bu đậu vào tô cơm, đuổi nó cũng không bay nữa. Chúng tôi có đơn thư phản ánh vấn đề này nhưng chưa được giải quyết".

Bữa cơm của nhiều gia đình cũng bị ruồi tấn công

Điều đáng nói, tình trạng này kéo dài khoảng 5 năm qua, từ xã Phước Trung (cũ) rồi đến xã Tân Hòa sau sáp nhập, chính quyền và ngành chức năng địa phương vẫn chưa có hướng xử lý phản ánh của người dân. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, cho biết do mới được điều động từ địa phương khác về công tác nên chưa nắm rõ vấn đề này. UBND xã sẽ tổ chức xác minh, xử lý để đảm bảo cuộc sống người dân.

“Ở góc độ chính quyền sẽ tiếp thu phản ánh của người dân. UBND xã sẽ kết hợp với các ngành có liên quan để kiểm tra, xác định nguyên nhân, từ đó có hướng giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người dân", ông Toàn nói.

Người dân gần trại gà dùng tấm keo để bắt ruồi

Phân gà sau khi thu gom tập kết ra đường cũng gây ra mùi khó chịu



Tình trạng cuộc sống của nhiều hộ dân tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang bị “đảo lộn” bởi các trại chăn nuôi gà là thực tế kéo dài nhiều năm. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc, buộc các cơ sở khắc phục vi phạm, bảo đảm sức khỏe người dân, ổn định đời sống, tránh phát sinh “điểm nóng” do ô nhiễm môi trường.