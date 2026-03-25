Vì sao nhiều người dân ở Đồng Tháp phải đóng kín cửa nhà khi ăn cơm?

Thứ Tư, 09:18, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dân ở ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp rất bức xúc trước tình trạng nhiều trại chăn nuôi gà đẻ thường xuyên bốc ra mùi hôi, tiếng ồn làm “đảo lộn” cuộc sống và sức khỏe. Tình trạng này kéo dài khoảng 5 năm qua, nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương chưa có biện pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Xe (80 tuổi) có nhà cạnh một trại chăn nuôi gà lấy trứng với hàng chục nghìn con. Bà Xe cho biết, cuộc sống, sinh hoạt gia đình đã không còn bình thường từ khi có trại chăn nuôi này. Tiếng ồn từ đàn gà kêu inh ỏi, mùi hôi từ phân gà bốc ra lan tỏa rất khó chịu, còn ruồi thì “tấn công”, bay đậu vào bàn ghế và bữa ăn hằng ngày: "Mùi hôi thối từ trại gà khiến người dân không thể chịu nổi, mùi xộc cả vào phòng ngủ, không thể ngủ được, nhiều lúc phát nôn ói vì mùi ô nhiễm".

Hai trại nuôi gà đẻ tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa gây ô nhiễm trầm trọng

Còn ông Nguyễn Văn Minh, người dân ấp Dương Hòa cũng bức xúc: “Ruồi, mùi hôi thối và tiếng ồn nhiều, đêm tôi không ngủ được. Hôi quá, ăn uống không được, nhà có đám tiệc không dám mời bà con đến đây dùng bữa. Bữa cơm gia đình không sum họp vì không dọn trên bàn ăn, người nào cũng cầm tô ăn mà đuổi ruồi. Nếu cứ để như vậy, bà con ở đây chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Tôi có kiến nghị đến chính quyền xã Tân Hòa, chính quyền nói sẽ khắc phục nhưng không biết khi nào có". 

Lượng phân gà chưa kịp thời thu gom bốc ra mùi hôi thối

Qua tìm hiểu của phóng viên VOV, tại xã Tân Hòa có 3 trại gà nuôi lấy trứng quy mô rất lớn, nằm trong khu dân cư, cạnh đường giao thông. Các trại chăn nuôi này đều của ông Dương Thanh Bình đã đầu tư nuôi trên 5 năm. Riêng tại ấp Dương Hòa có 2 trại chăn nuôi gà nằm san sát nhau. Mùi hôi, tiếng ồn, ruồi đã “tấn công” thường trực vào cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân trong phạm vi trên dưới 200 mét. Nhất là khi chủ trại chậm tổ chức thu gom phân gà trong trại chăn nuôi thì mùi hôi thối bốc ra rất nặng nề.

Bà Đặng Thị Đẹp, người dân sống gần trại gà, cho biết đã phản ánh đến chủ trang trại nhưng họ vẫn lơ là, không tôn trọng ý kiến của người xung quanh: “Khi ăn cơm  đàn ruồi bu đậu vào tô cơm, đuổi nó cũng không bay nữa. Chúng tôi có đơn thư phản ánh vấn đề này nhưng chưa được giải quyết". 

Bữa cơm của nhiều gia đình cũng bị ruồi tấn công

Điều đáng nói, tình trạng này kéo dài khoảng 5 năm qua, từ xã Phước Trung (cũ) rồi đến xã Tân Hòa sau sáp nhập, chính quyền và ngành chức năng địa phương vẫn chưa có hướng xử lý phản ánh của người dân. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, cho biết do mới được điều động từ địa phương khác về công tác nên chưa nắm rõ vấn đề này. UBND xã sẽ tổ chức xác minh, xử lý để đảm bảo cuộc sống người dân.

“Ở góc độ chính quyền sẽ tiếp thu phản ánh của người dân. UBND xã sẽ kết hợp với các ngành có liên quan để kiểm tra, xác định nguyên nhân, từ đó có hướng giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người dân", ông Toàn nói. 

Người dân gần trại gà dùng tấm keo để bắt ruồi
Phân gà sau khi thu gom tập kết ra đường cũng gây ra mùi khó chịu


Tình trạng cuộc sống của nhiều hộ dân tại ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang bị “đảo lộn” bởi các trại chăn nuôi gà là thực tế kéo dài nhiều năm. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc, buộc các cơ sở khắc phục vi phạm, bảo đảm sức khỏe người dân, ổn định đời sống, tránh phát sinh “điểm nóng” do ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Rác thải bủa vây đường Ngô Quyền, kênh tắc nghẽn, môi trường ô nhiễm

VOV.VN - Tuyến đường Ngô Quyền, phường Hà Đông đang trở thành “điểm đen” môi trường khi rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị đổ tràn lan. Dù đã có biển cấm, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, khiến lòng đường nhếch nhác, kênh thoát nước bị bịt kín, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống người dân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: đồng tháp ô nhiễm môi trường trại gà
Chuyên gia nêu lý do không nên dời cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm khỏi nội đô
PGS.TS.BS Vũ Quốc Đạt cho rằng, xây dựng cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm ngay trong lòng nội đô Hà Nội mới là phương án tối ưu nhằm ứng phó khi dịch xảy ra, giống như dập lửa cần có sẵn bình chữa cháy và họng nước tại chỗ.

Trại chăn nuôi vịt gây ô nhiễm, “đảo lộn” cuộc sống của khu dân cư tại Đồng Tháp
VOV.VN - Khoảng 2 năm qua, nhiều hộ dân ở ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, rất bức xúc khi mùi hôi tanh nồng nặc từ cơ sở chăn nuôi vịt có quy mô lớn tại đây làm đảo lộn cuộc sống và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, người dân Sơn La kêu cứu
VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở Chè Đen 2, phường Thảo Nguyên, Sơn La diễn ra trong nhiều năm. Từ sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay càng trở nên nghiêm trọng, ô nhiễm trên diện rộng.

