Quảng Ngãi tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ Tư, 11:55, 08/04/2026
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn, dạy nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi để người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, định hướng nghề nghiệp sát với nhu cầu thị trường và đẩy mạnh hợp tác song phương, trao đổi lao động với các nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. 5 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hơn 5.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng năm 2025,  tỉnh này có hơn 1.100 lao động xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. 

Từ năm 2026, lao động đi nước ngoài theo hợp đồng được vay 100% chi phí. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 338 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Theo đó, người lao động được vay tối đa 100% tổng chi phí mà họ phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp. Đối với mức vay trên 200 triệu đồng, người lao động phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường tuyên truyền, nhất là lao động thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Tây tỉnh: “Chúng tôi chỉ đạo cho các phòng giao dịch trực thuộc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ủy thác và chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền cho người dân. Chúng tôi cũng phối hợp với các công ty tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động cùng với họ xuống hướng dẫn cho người dân cùng với chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn để người lao động họ vay vốn chi phí đi xuất khẩu lao động”.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ người dân 6 huyện nghèo đi xuất khẩu lao động
Theo kế hoạch, trong năm nay, tại 6 huyện nghèo sẽ có ít nhất 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thanh niên dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo
VOV.VN - Đưa thanh niên người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là mục tiêu của Dự án về Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025". 

