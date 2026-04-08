Quảng Ngãi tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, định hướng nghề nghiệp sát với nhu cầu thị trường và đẩy mạnh hợp tác song phương, trao đổi lao động với các nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. 5 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hơn 5.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng năm 2025, tỉnh này có hơn 1.100 lao động xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 338 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Theo đó, người lao động được vay tối đa 100% tổng chi phí mà họ phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp. Đối với mức vay trên 200 triệu đồng, người lao động phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường tuyên truyền, nhất là lao động thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Tây tỉnh: “Chúng tôi chỉ đạo cho các phòng giao dịch trực thuộc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ủy thác và chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền cho người dân. Chúng tôi cũng phối hợp với các công ty tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động cùng với họ xuống hướng dẫn cho người dân cùng với chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn để người lao động họ vay vốn chi phí đi xuất khẩu lao động”.