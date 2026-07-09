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Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của hàng không thương gia

Thứ Năm, 17:35, 09/07/2026
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VOV.VN - Theo đánh giá của Dassault Aviation, nhà sản xuất tàu bay thương gia của Pháp, Việt Nam đang là một trong những thị trường giàu tiềm năng đối với phân khúc tàu bay thương gia, đặc biệt là các dòng máy bay có khoang hành khách lớn và tầm bay siêu xa, khi nhu cầu di chuyển của doanh nghiệp ngày càng tăng.

Đại diện nhà sản xuất máy bay thương gia Dassault Aviation (Pháp) cho hay, Việt Nam là thị trường có phân khúc hàng không thương gia thân dài, với khoang hành khách lớn và tầm bay siêu xa, tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

viet nam duoc danh gia la thi truong tiem nang cua hang khong thuong gia hinh anh 1
Falcon 10X cũng là dòng máy bay chuyên dụng có mặt cắt khoang hành khách lớn nhất hiện nay.

Thông tin trên được ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation cho biết tại buổi họp báo giới thiệu dòng máy bay Falcon 10X vào sáng 9/7.

Theo đánh giá, nhu cầu sử dụng máy bay thương gia tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế của các doanh nghiệp trong nước cũng như sự phát triển mạnh của lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Theo dự báo của Chính phủ Việt Nam, tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 dự kiến đạt 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phát triển của ngành sản xuất, cùng vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, được đánh giá là những yếu tố góp phần gia tăng nhu cầu đối với lĩnh vực hàng không thương gia.

“Việt Nam hiện là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong phân khúc hàng không thương gia, với 16 tàu bay đang khai thác, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, có 13 tàu bay thuộc phân khúc thân dài, sở hữu khoang hành khách lớn và tầm bay siêu xa. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp và chủ sở hữu tàu bay trong việc thực hiện các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến châu Âu và Bắc Mỹ”, ông Carlos Brana nói.

Hiện có 6 máy bay Dassault Falcon đang được khai thác tại Việt Nam, gồm các dòng Falcon 8X và Falcon 2000S. Theo Dassault Aviation, Falcon 8X là mẫu tàu bay được nhiều khách hàng trong nước lựa chọn nhờ khoang hành khách rộng và tầm bay khoảng 6.450 hải lý, cho phép thực hiện các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến bờ Tây nước Mỹ hoặc các điểm đến tại châu Âu.

viet nam duoc danh gia la thi truong tiem nang cua hang khong thuong gia hinh anh 2
Nội thất bên trong máy bay thương gia Falcon 10X. 

Bên cạnh khả năng bay đường dài, doanh nghiệp cho biết các chủ sở hữu tàu bay tại Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến khả năng khai thác tại những sân bay có điều kiện địa hình phức tạp.

Theo đó, các dòng tàu bay Falcon được thiết kế để có thể cất, hạ cánh trên các đường băng ngắn mà nhiều dòng tàu bay cùng phân khúc khó khai thác. Sân bay Côn Đảo và Sân bay Cà Mau là những ví dụ điển hình với chiều dài đường băng hạn chế. Theo Dassault Aviation, nhờ thiết kế khí động học tối ưu, tốc độ tiếp cận thấp và trọng lượng cấu trúc nhẹ, Falcon có thể vận hành tại các sân bay này.

Đối với Sân bay Điện Biên Phủ, dù có đường băng dài hơn, việc khai thác vẫn gặp nhiều thách thức do điều kiện địa hình đồi núi, tầm nhìn hạn chế trong mùa mưa và yêu cầu tiếp cận với góc dốc lớn.

Ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Máy bay Dân dụng của Dassault Aviation, cho biết: "Falcon 10X sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành hàng không thương gia khi thiết lập một chuẩn mực mới về sự thoải mái và trải nghiệm dành cho hành khách".

Theo doanh nghiệp, mẫu tàu bay này có tầm bay khoảng 7.500 hải lý, cho phép thực hiện các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến hầu hết các điểm đến tại châu Âu và gần như toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ.

Đánh giá về thị trường Việt Nam, ông Carlos Brana cho rằng: "Chúng tôi thiết kế Falcon 10X cho thị trường toàn cầu, nhưng nhận thấy dòng tàu bay này đặc biệt phù hợp với các thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, nơi nhu cầu về các chuyến bay tầm xa ngày càng lớn. Chúng tôi kỳ vọng vào triển vọng phát triển của Falcon 10X tại thị trường Việt Nam".

Bên cạnh việc phát triển các dòng tàu bay mới, Dassault Aviation cho biết đang tiếp tục đầu tư vào hệ thống dịch vụ hỗ trợ khách hàng và mạng lưới bảo dưỡng tại khu vực châu Á nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà khai thác, trong đó có Việt Nam.

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Phi Long/VOV.VN
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