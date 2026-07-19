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Việt Nam giành 2 huy chương ngay lần đầu dự Olympic Kinh tế Quốc tế 2026

Chủ Nhật, 20:28, 19/07/2026
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VOV.VN - Đội tuyển quốc gia Việt Nam giành 2 huy chương Đồng và một giải thưởng dành cho giáo viên tại Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO) 2026 tổ chức ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây là lần đầu Việt Nam tham dự trực tiếp sân chơi trí tuệ quốc tế này.

Theo thông tin mới cập nhật vào lúc 17h ngày 19/7 (giờ địa phương), Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương Đồng, thuộc về hai em Nguyễn Thanh Trúc và Hoàng Đức Minh, trong lần đầu tiên tham dự trực tiếp kỳ thi IEO. Đặc biệt, ngoài các học sinh, cô Nguyễn Thanh Tâm đã được vinh danh với giải thưởng "Giáo viên đạt giải cao nhất về sáng tạo trong giảng dạy kinh tế".

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Đại diện Việt Nam lên nhận giải tại cuộc thi. Ảnh do TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu cung cấp

Trước đó, tại buổi gặp gỡ ngày 18/7, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là cơ hội để các thành viên đội tuyển thể hiện bản lĩnh, tư duy và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, tài chính và kinh doanh, mà còn là dịp quý giá để giao lưu, học hỏi và quảng bá hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tổng Lãnh sự bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ hôm nay, vào mùa Xuân của xã hội như lời Bác Hồ đã từng nói, đang tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh, mang khát vọng và trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.

Tổng Lãnh sự gửi lời chúc tới toàn thể đội tuyển luôn giữ vững sự tự tin, bình tĩnh và bản lĩnh trong từng phần thi và có một hành trình thật đáng nhớ, thi đấu hết mình, gặt hái nhiều thành tích xuất sắc và mang vinh quang về cho Tổ quốc và đặc biệt tri ân chân thành đến các thầy cô giáo đã tận tâm giúp đỡ, dạy dỗ để các thành viên học sinh đạt được những thành tích đáng tự hào.

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng tiếp Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO) 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh do TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu cung cấp

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng cũng chia sẻ về những thành tựu hợp tác kinh tế nổi bật giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó Trung Quốc luôn khẳng định vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo ông, bối cảnh kinh tế quốc tế đang có nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, những kiến thức các em tích lũy từ kỳ thi IEO sẽ là hành trang quý giá cho tương lai.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026-2031 (tháng 6/2026) về việc phát triển sâu rộng phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", theo đó đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của đất nước. 

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Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh do TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu cung cấp

Ông khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu luôn sẵn sàng hỗ trợ, là cầu nối quan trọng cho các hoạt động giao lưu học thuật và hợp tác giữa hai nước. Trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu trong “Năm Hợp tác Du lịch giữa Việt Nam và  Trung Quốc 2026-2027” và "Năm APEC Trung Quốc", việc đón tiếp và động viên Đội tuyển IEO góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối giữa hai dân tộc .

Thay mặt Đội tuyển thầy Trần Ngọc Hưng, Trưởng đoàn cho biết, Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO) là sân chơi trí tuệ uy tín, quy tụ những học sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam là minh chứng sinh động cho chất lượng đào tạo và tiềm năng của thế hệ trẻ trong lĩnh vực kinh tế - một trong những ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển quốc gia. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục trong việc hội nhập và nâng tầm trí tuệ Việt.

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Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Kinh tế Quốc tế (IEO) 2026. Ảnh do TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu cung cấp

Cuộc tiếp thể hiện sự quan tâm của cơ quan đại diện ngoại giao đối với thế hệ trẻ - những nhà kinh tế tương lai của đất nước, cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho các em học sinh đại diện cho trí tuệ Việt Nam trên đấu trường tri thức quốc tế.

PV/VOV-Bắc Kinh
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