Việt Nam khẳng định tiêu chuẩn an toàn hàng không tại Hội nghị của IATA 2023

Sự kiện với chủ đề “Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn” sẽ là dịp lần đầu tiên IATA tổ chức một sự kiện tổng thể về công tác an toàn nói chung của ngành hàng không, trong đó quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới với chương trình làm việc đa dạng từ các phiên họp toàn thể, thảo luận nhóm, đến kết nối, chia sẻ thông tin…

Việt Nam khẳng định tiêu chuẩn an toàn hàng không tại Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới của IATA 2023

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết: “Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành hàng không, xem ngành hàng không là một trong những động lực của nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư giao thương, phát triển du lịch. Chính phủ cũng coi trọng xây dựng hình ảnh các hãng hàng không của Việt Nam, an toàn, thân thiện và là sứ giả của thương hiệu, văn hóa, con người và đất nước Việt Nam khi ra trường quốc tế.”

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá: “Ngành hàng không Việt Nam đã gặt hái được những kết quả tích cực trong lĩnh vực an toàn và khai thác, mà nổi bật là 25 năm duy trì liên tục không xảy ra tai nạn hàng không thương mại trong bối cảnh ngành hàng không liên tục tăng trưởng hai con số trong nhiều năm; đạt Chứng nhận của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và đạt chứng nhận năng lực giám sát an toàn hàng không FAA CAT 1. Các hãng hàng không Việt Nam đều được Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế đánh giá cấp Chứng nhận an toàn khai thác.”

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines khẳng định: “Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng, hành khách và nhân viên của Vietnam Airlines luôn cất cánh cùng những chuyến bay an toàn tuyệt đối. Việc Vietnam Airlines được lựa chọn là hãng hàng không chủ nhà năm nay đã cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với mức độ an toàn và hiệu quả khai thác của chúng tôi, cũng như của toàn ngành hàng không Việt Nam.”

Tại Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023, Vietnam Airlines đã cùng IATA ký kết Hiến chương về Văn hóa An toàn; đồng thời xây dựng nội dung đối thoại với lãnh đạo hãng hàng không, nhà chức trách hàng không cũng như lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước; bàn luận xung quanh chủ đề xây dựng văn hoá an toàn hàng không...

Ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc IATA chia sẻ: “An toàn là ưu tiên hàng đầu của ngành hàng không và điều này đã được thể hiện qua việc lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan quản lý và các chuyên gia về an toàn đến từ khoảng 100 hãng hàng không, nhà sản xuất máy bay và các bên liên quan tham dự sự kiện. Với vị trí ở trung tâm châu Á và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam là địa điểm lý tưởng để tổ chức Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023. Trong khi đó, Vietnam Airlines là hãng hàng không có mạng lưới đường bay ngày càng phát triển, kết nối khu vực và toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng khi Vietnam Airlines đồng hành cùng chúng tôi trong vai trò hãng hàng không chủ nhà của Hội nghị năm nay.”

Ông Lê Hồng Hà - TGĐ Vietnam Airlines trong buổi toạ đàm cùng các diễn giả.

Vietnam Airlines là Hãng hàng không có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong IATA khi liên tiếp duy trì đạt chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong suốt chặng đường gần hai thập kỷ kể từ khi là thành viên của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế; Đạt mức Chủ động (Proactive) 4.0 trên thang điểm 5 về Văn hóa an toàn và được Airlines Rating đánh giá mức tối đa 7/7 về cấp độ an toàn. Tham gia Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với vai trò chủ nhà sẽ là cơ hội để Vietnam Airlines nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác.