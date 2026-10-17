Việt Nam xếp thứ tư Olympic Vật lí Al-Fergani 2026

Tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026), diễn ra từ ngày 10 đến 17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương. Với thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 (Từ trái qua phải: PGS.TS Phạm Văn Hải, em Trương Bá Chí Thành, em Lê Bá Tuấn Việt, em Tăng Hạo Nhiên, em Lê Hồng Nhân, tình nguyện viên và PGS.TS Nguyễn Công Toản).

Cụ thể, em Lê Bá Tuấn Việt, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Vàng.

Cùng trường, em Trương Bá Chí Thành giành Huy chương Bạc. Hai Huy chương còn lại thuộc về em Tăng Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế, với Huy chương Bạc và em Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với Huy chương Đồng.

Theo thông cáo của đoàn Việt Nam, kỳ thi có 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả thi và xếp hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Đề thi kết hợp lý thuyết và thực nghiệm

Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, hướng tới khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Kỳ thi gồm hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần kéo dài 5 giờ. Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani 2026 tại Uzbekistan. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đề thi chú trọng khả năng vận dụng kiến thức Vật lí để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Nội dung lý thuyết bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lí hấp dẫn.

Ở phần thi thực nghiệm, thí sinh cần thể hiện khả năng thiết kế phép đo, lựa chọn đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết và đánh giá sai số thực nghiệm.

Việc kết hợp hai phần thi nhằm đánh giá kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, tư duy phân tích và khả năng vận dụng kiến thức Vật lí để giải quyết vấn đề của thí sinh.

Thành tích tại FIPhO 2026 ghi nhận nỗ lực của các học sinh, sự hướng dẫn chuyên môn của các thầy cô cùng sự đồng hành của gia đình và nhà trường.