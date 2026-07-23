Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình

Tại chương trình, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Đối với VTV, việc đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm của một cơ quan truyền thông quốc gia mà còn là tâm nguyện của những người làm báo cách mạng trong việc gìn giữ lịch sử và lan tỏa ngọn lửa yêu nước.

Chương trình "Viết tiếp lời tri ân" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải, ngay tại VTV cũng có gần 400 cán bộ, viên chức, người lao động là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những con người ấy đã vượt qua mất mát cá nhân để tận tụy cống hiến, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh bằng chính công việc chuyên môn hằng ngày. Phó Tổng Giám đốc Đài THVN bày tỏ hy vọng thông qua những câu chuyện và giai điệu trong chương trình, mỗi người sẽ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình để sống trách nhiệm và nhân ái hơn.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Bên cạnh các hoạt động tri ân như dâng hương, viếng mộ liệt sĩ, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, chúng tôi mong muốn có thêm một món quà tinh thần thông qua chương trình "Viết tiếp lời tri ân".

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Hoài Đảm, điều ý nghĩa là chương trình được thực hiện chủ yếu bởi một ê-kíp 100% người trẻ, từ xây dựng ý tưởng, sản xuất đến tổ chức. "Viết tiếp lời tri ân" không chỉ là lời cam kết của thế hệ trẻ mà còn là tình cảm của những người làm truyền hình trẻ VTV và các đơn vị đồng hành gửi tới khán giả cả nước, đặc biệt là các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong dịp tháng Bảy này.

Chương trình "Viết tiếp lời tri ân" được kết cấu thành ba chương. Chương 1 với chủ đề "Tiếng hát lên đường" đã tái hiện khí thế sục sôi của các thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Khán giả được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, những thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân, trong đó có những nhà báo, phóng viên từng trực tiếp có mặt tại các chiến trường bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Nhiều phân đoạn của chương trình gây xúc động mạnh, khiến khán giả bật khóc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 2 của chương trình mang tên "Những khắc khoải đợi mong" đi sâu vào hành trình tìm kiếm người thân đầy gian truân của nhiều gia đình liệt sĩ. Câu chuyện về liệt sĩ Vũ Thanh Tùng, một thanh niên tài hoa từng công tác tại báo Thể thao, hy sinh năm 1969 nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ, đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng gần 400 phần quà cho các thương bệnh binh và gia đình chính sách. Chương trình cũng là dịp để Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong việc truyền thông, lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.