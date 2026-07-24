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Vietnam Airlines tiếp tục phủ xanh 72ha rừng qua chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

Thứ Sáu, 15:44, 24/07/2026
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VOV.VN - Tiếp nối hai mùa triển khai, Vietnam Airlines phối hợp cùng các đối tác thực hiện chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026, phục hồi tối thiểu 72ha rừng tự nhiên tại Sơn La. Chương trình góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, tăng khả năng hấp thụ carbon và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Đã phục hồi 150ha rừng sau hai năm triển khai

Vietnam Airlines vừa khởi động chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Hãng hàng không Quốc gia đồng hành cùng các hoạt động phục hồi rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững.

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Thêm 72 ha rừng được hồi sinh từ chương trình "Góp Lá Vá Rừng" của Vietnam Airlines va các đối tác.

Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Ví điện tử MoMo, chính quyền địa phương và cộng đồng.

Năm 2026, chương trình đặt mục tiêu phục hồi tối thiểu 72ha rừng tự nhiên thông qua việc gieo trồng khoảng 43.400 cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và hành lang sinh thái Vân Hồ - Hang Kia - Pà Cò (tỉnh Sơn La).

Đây là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của vùng Tây Bắc, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, trong đó có vượn đen má trắng - loài linh trưởng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp.

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Năm 2026, chương trình đặt mục tiêu phục hồi tối thiểu 72ha rừng tự nhiên thông qua việc gieo trồng khoảng 43.400 cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và hành lang sinh thái Vân Hồ - Hang Kia - Pà Cò (tỉnh Sơn La).

Theo Vietnam Airlines, sau hai năm triển khai từ năm 2024, chương trình "Góp Lá Vá Rừng" đã phục hồi 150ha rừng tự nhiên, gieo trồng hơn 95.000 cây bản địa tại Hòa Bình và Sơn La, với tỷ lệ cây sống đạt từ 70-86%.

Hơn 350 tình nguyện viên gồm cán bộ địa phương, người dân và đại diện các doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc và phục hồi rừng. Kết quả này là nền tảng để chương trình tiếp tục mở rộng quy mô trong năm 2026.

Trong đợt triển khai năm nay, các đơn vị phối hợp sẽ trồng nhiều loài cây bản địa như gù hương, re, nghiến, quế, trám đen, lát hoa, dổi, dẻ gai, sấu và mỡ. Đây đều là những loài cây phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và hành lang sinh thái Vân Hồ - Hang Kia - Pà Cò, góp phần nâng cao tỷ lệ cây sống, cải thiện chất lượng rừng và phục hồi sinh cảnh cho các loài động vật hoang dã.

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Hồi sinh 150 ha rừng, Vietnam Airlines bước vào hành trình mới phủ xanh thêm 72ha.

Theo các đơn vị triển khai, việc bổ sung cây bản địa không chỉ giúp kết nối các sinh cảnh bị chia cắt mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, tăng khả năng hấp thụ carbon, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Chương trình cũng góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

Lan tỏa mục tiêu phát triển bền vững

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đinh Văn Tuấn cho biết, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn là một trong những định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp.

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Chương trình cũng góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

"Vietnam Airlines coi bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là trách nhiệm song hành với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua chương trình 'Góp Lá Vá Rừng', chúng tôi mong muốn cùng các đối tác và cộng đồng chung tay phục hồi những cánh rừng tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo thêm giá trị cho môi trường cũng như người dân địa phương", ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo Vietnam Airlines, bên cạnh hoạt động phục hồi rừng, hãng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải trong hoạt động khai thác như sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), khai thác đội tàu bay thế hệ mới, ứng dụng công nghệ tối ưu vận hành và thực hiện chiến dịch "Bay nhẹ".

Thông qua các hoạt động này, Vietnam Airlines kỳ vọng chương trình "Góp Lá Vá Rừng" sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ rừng tự nhiên, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Phi Long/VOV.VN
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