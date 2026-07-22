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Vietnam Airlines ký thỏa thuận thuê thêm 19 máy bay Boeing 737 MAX 8

Thứ Tư, 10:43, 22/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm Farnborough International Airshow 2026 (Vương quốc Anh), Vietnam Airlines có kế hoạch bổ sung 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 với ba công ty cho thuê máy bay hàng đầu thế giới. Toàn bộ số máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2028.

Theo các thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ nhận 10 chiếc từ SMBC Aviation Capital, 4 chiếc từ Avolon Aerospace Leasing Limited và 5 chiếc từ Phoenix Aviation Capital (do AIP Capital quản lý).

vietnam airlines ky thoa thuan thue them 19 may bay boeing 737 max 8 hinh anh 1
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và ông Paul Geaney, Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương mại Avolon tại lễ ký kết.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất máy bay vẫn còn lượng đơn hàng tồn đọng lớn, thời gian giao kéo dài và thị trường cho thuê cạnh tranh gay gắt, việc Vietnam Airlines hợp tác với ba công ty cho thuê máy bay và tiếp nhận toàn bộ máy bay trong năm 2028 thể hiện sự chủ động trong chiến lược phát triển của Hãng.

Các thỏa thuận mới nâng tổng số máy bay Boeing 737 MAX 8 trong kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines lên 69 chiếc, gồm 50 chiếc đầu tư và 19 chiếc thuê khai thác. Đây là một trong những kế hoạch đầu tư đội máy bay lớn nhất trong lịch sử Hãng, tạo nền tảng mở rộng mạng đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.

vietnam airlines ky thoa thuan thue them 19 may bay boeing 737 max 8 hinh anh 2
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó TGĐ Vietnam Airlines và ông Barry Flannery, Giám đốc Thương mại SMBC Aviation Capital  trao biên bản thỏa thuận dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai bên.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cho biết: "Các thỏa thuận hôm nay đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong chiến lược đầu tư đội bay của Vietnam Airlines. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho nhu cầu phát triển trong những năm tới mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng Hãng hàng không Quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao, qua đó phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực hàng không theo tinh thần Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị".

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung.

vietnam airlines ky thoa thuan thue them 19 may bay boeing 737 max 8 hinh anh 3
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó TGĐ Vietnam Airlines và ông Mathew Adamo - Thành viên điều hành của AIP Capital trao đổi biên bản kí kết.

Ký kết các thỏa thuận tại Farnborough International Airshow 2026, một trong những triển lãm hàng không và hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới, giúp thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines với các công ty cho thuê máy bay hàng đầu, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Hãng.

Boeing 737 MAX 8 là dòng máy bay thân hẹp thế hệ mới, giúp giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Máy bay được thiết kế với khoang hành khách hiện đại, không gian chứa hành lý rộng hơn, phù hợp khai thác các đường bay nội địa cũng như các đường bay quốc tế tầm ngắn và tầm trung.

Việc ký kết các thỏa thuận tại Farnborough International Airshow 2026 - một trong những triển lãm hàng không và hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới - góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines với các đối tác cho thuê máy bay hàng đầu, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của hãng trên thị trường quốc tế.

Theo Vietnam Airlines, việc tiếp tục đầu tư đội bay hiện đại sẽ tạo nền tảng để mở rộng năng lực khai thác, phát triển mạng đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, hãng tăng cường kết nối các vùng miền trong nước với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

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Vietnam Airlines được ngân hàng Mỹ bảo lãnh hơn 2,9 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa nhận cam kết bảo lãnh sơ bộ trị giá hơn 2,9 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất – Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) cho dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8. Đây là bước tiến quan trọng giúp mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển đội bay và tăng trưởng dài hạn.

Phi Long/VOV.VN
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