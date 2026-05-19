Vĩnh Long phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ Ba, 14:12, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (19/5), tại ấp Khoán Tiều (phường Trường Long Hòa), UBND tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa nhấn mạnh, phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1959 đến nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn và sạt lở, nhiệm vụ phát triển cây xanh, bảo vệ rừng và hệ sinh thái tự nhiên tại Vĩnh Long trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây.

Theo báo cáo tại buổi lễ, phong trào trồng cây, gây rừng trên địa bàn tỉnh những năm qua đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Tính riêng từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã trồng được 10,14 triệu cây xanh, trong đó có 167.000 cây được trồng nhân dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Để phong trào tiếp tục đạt hiệu quả cao, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc trồng cây, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh trồng cây xanh tại các khu dân cư, trường học, tuyến đường giao thông, khu công nghiệp và khu vực công cộng; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu đã tham gia trồng 2.000 cây phi lao tại khu vực đất rừng phòng hộ thuộc phường Trường Long Hòa. Các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, phấn đấu mỗi xã, phường trồng bình quân 1.000 cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
TP.HCM trồng cây hữu nghị, gắn kết cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững
VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào trồng cây, khánh thành "Vườn cây hữu nghị" tại phường Phú An với sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cần Thơ phát động trồng 240.000 cây rừng, phục hồi hệ sinh thái ven biển
VOV.VN - Ngày 2/4, tại xã Lai Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ phối hợp với Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai và BIDV phát động trồng rừng khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành đề án 1 triệu cây xanh, đồng thời trao hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 100 triệu đồng.

Phụ nữ Đắk Lắk trồng 300 cây sao đen bảo vệ môi trường
VOV.VN - Ngày 7/3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", phát động năm thi đua 2026; đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

