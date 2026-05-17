中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý 2 tàu cá khai thác hải sản gần bờ

Chủ Nhật, 11:39, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua công tác tuần tra đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 2 tàu cá hoạt động vi phạm các quy định hiện hành.

Cụ thể, ngày 16/5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long) đã phát hiện 2 tàu cá đang khai thác thủy sản bằng hình thức cào đôi chỉ cách bờ khoảng 2 hải lý, vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Các phương tiện gồm: tàu cá mang số hiệu VL-95023-TS do ông N.V.H, (sinh năm 1982) thường trú tại xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu VL-93115-TS do ông N.H.N, (sinh năm 1980) thường trú tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng.

bo doi bien phong tinh vinh long xu ly 2 tau ca khai thac hai san gan bo hinh anh 1
Một trong 2 tàu cá đánh bắt hải sản gần bờ bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định công tác phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biển được phân công quản lý.

bo doi bien phong tinh vinh long xu ly 2 tau ca khai thac hai san gan bo hinh anh 2
Lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra tàu cá vi phạm khai thác hải sản

Từ đầu năm 2025 đến nay,  chỉ riêng Hải đội Biên phòng 1 đã tổ chức 14 cuộc tuần tra với 28 lượt phương tiện và 224 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, kiểm soát trên 1.200 phương tiện với hơn 10.000 lượt thuyền viên, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 23 phương tiện cùng 167 thuyền viên vi phạm các quy định về khai thác thủy sản (IUU); riêng từ tháng 3/2026 đến nay đã phát hiện, xử lý 12 phương tiện với 98 thuyền viên vi phạm. Đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

bo doi bien phong tinh vinh long xu ly 2 tau ca khai thac hai san gan bo hinh anh 3
Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý vi phạm khai thác gần bờ

Bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong khai thác thủy sản hợp pháp, an toàn và bền vững.

Nhật Trường/VOV ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long Bộ đội Biên phòng xử lý tàu cá khai thác hải sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số
Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh
Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026.

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng/kWh

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026.

Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA
Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

VOV.VN - Nhiều ngân hàng nước ngoài muốn tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhưng còn vướng quy định xếp hạng tín nhiệm.

Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

Ngân hàng nước ngoài muốn vào VIFC-HCMC vướng quy định xếp hạng tín nhiệm AA

VOV.VN - Nhiều ngân hàng nước ngoài muốn tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhưng còn vướng quy định xếp hạng tín nhiệm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục