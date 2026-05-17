Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý 2 tàu cá khai thác hải sản gần bờ

Cụ thể, ngày 16/5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long) đã phát hiện 2 tàu cá đang khai thác thủy sản bằng hình thức cào đôi chỉ cách bờ khoảng 2 hải lý, vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Các phương tiện gồm: tàu cá mang số hiệu VL-95023-TS do ông N.V.H, (sinh năm 1982) thường trú tại xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu VL-93115-TS do ông N.H.N, (sinh năm 1980) thường trú tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng.

Một trong 2 tàu cá đánh bắt hải sản gần bờ bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định công tác phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biển được phân công quản lý.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra tàu cá vi phạm khai thác hải sản

Từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ riêng Hải đội Biên phòng 1 đã tổ chức 14 cuộc tuần tra với 28 lượt phương tiện và 224 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, kiểm soát trên 1.200 phương tiện với hơn 10.000 lượt thuyền viên, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 23 phương tiện cùng 167 thuyền viên vi phạm các quy định về khai thác thủy sản (IUU); riêng từ tháng 3/2026 đến nay đã phát hiện, xử lý 12 phương tiện với 98 thuyền viên vi phạm. Đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý vi phạm khai thác gần bờ

Bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trên biển, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong khai thác thủy sản hợp pháp, an toàn và bền vững.