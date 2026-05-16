TP.HCM trồng cây hữu nghị, gắn kết cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với phường Phú An tổ chức ngày 16/5. Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự và đại diện các Tổng Lãnh sự quán tại TP.HCM; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thành phố.

Lễ khánh thành “Vườn cây hữu nghị” thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu trong và ngoài nước

Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026), đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa chủ trương phát triển mảng xanh đô thị, hưởng ứng chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đồng thời triển khai kế hoạch trồng 5.000 cây xanh của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố giai đoạn 2025 - 2030.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Theo bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, công trình “Vườn cây hữu nghị” tại phường Phú An không chỉ là không gian xanh mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hợp tác và gắn bó giữa nhân dân Thành phố với bạn bè quốc tế. Sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế góp phần làm sâu sắc hơn ý nghĩa của chương trình, thể hiện tinh thần hợp tác hướng tới một tương lai xanh và bền vững.

Để phong trào trồng cây phát huy hiệu quả lâu dài, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể người dân, đặc biệt là cộng đồng quốc tế đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM tiếp tục đồng hành, tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường.

Ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mauricio Alejandro Martinez Duque, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM nhấn mạnh, sáng kiến “Trồng 5.000 cây xanh” cùng chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hài hòa, nơi các quốc gia đề cao đối thoại, hợp tác, hữu nghị và đoàn kết vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (bên phải) thực hiện nghi thức trồng cây xanh

Theo Tổng lãnh sự Cuba, các chương trình trồng cây, trồng rừng không chỉ góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, mà còn hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và xây dựng môi trường sống trong lành, cân bằng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, thúc đẩy lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

“Vườn cây hữu nghị” tại phường Phú An được kỳ vọng trở thành không gian xanh, biểu tượng của tình hữu nghị quốc tế

"Trước những thách thức toàn cầu hiện nay, chúng ta càng cần đề cao vai trò của khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Cuba sẽ luôn đồng hành và đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy tiếp cận công bằng đối với khoa học, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Chúng ta hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm đối với môi trường sống" - Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM nói.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác vì môi trường xanh

Tại lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng 50 cây xanh đầu tiên trong tổng số 200 cây được trao tặng cho địa phương. Các cây xanh còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trồng tại nhiều khu vực trong địa bàn phường Phú An nhằm mở rộng không gian xanh, phục vụ cộng đồng dân cư.

Các đại biểu cũng tham gia "Phiên chợ 0 đồng", ủng hộ các phiếu mua hàng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để lựa chọn các nhu yếu phẩm thiết yếu, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo an sinh xã hội.

Người dân tham gia “Phiên chợ 0 đồng”, nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm trong khuôn khổ chương trình