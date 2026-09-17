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Vỡ kênh T2 (Thanh Hóa), hàng trăm ha lúa ngập nặng

Thứ Năm, 14:12, 17/09/2026
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VOV.VN - Khoảng 12h30 phút trưa nay (17/9), một đoạn kênh T2 (thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị vỡ với chiều dài hơn 30m, khiến nước tràn ra khu vực đồng ruộng, ảnh hưởng đến hơn 100ha lúa và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra tại khu vực cánh đồng nên số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà cửa không nhiều. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa đang canh tác bị ngập nặng, trong khi thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản hiện chưa được thống kê đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết, ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp khắc phục, trong đó đóng 3 cửa cống phía ngoài sông để hạn chế lượng nước tiếp tục chảy vào khu vực.

vo kenh t2 thanh hoa , hang tram ha lua ngap nang hinh anh 1
Huy động lực lượng ứng phó bảo vệ an toàn kênh T2

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, hiện lượng nước còn lại trong khu vực không quá lớn. Sau khi các cửa cống được đóng, lượng nước này sẽ tiếp tục thoát và dự kiến chảy hết.

Cùng với đó, lực lượng công an và quân đội đã được huy động để hỗ trợ người dân, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại do nước dâng.

vo kenh t2 thanh hoa , hang tram ha lua ngap nang hinh anh 2
Một đoạn kênh T2 bị vỡ với chiều dài hơn 30m, khiến nước tràn ra khu vực đồng ruộng 

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình, triển khai xử lý điểm kênh bị vỡ và thống kê cụ thể diện tích lúa, thủy sản bị ảnh hưởng.

Lê Hải-Minh Châu/VOV.VN
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