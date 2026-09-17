Mưa lớn dồn dập, nhiều khu vực ở Thanh Hóa bị chia cắt

Nước sông Bưởi dâng cao, hơn 300 nhà dân bị ngập

Tại xã Thành Vinh, mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao khiến hơn 300 nhà dân bị ngập tính đến chiều 16/9. Các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu nằm dọc tuyến tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B.

Theo thông tin từ UBND xã Thành Vinh, trong số hơn 300 nhà dân bị ngập, có 15 hộ với 45 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu, phải sơ tán đến nơi khác. Các hộ còn lại chủ yếu thực hiện phương án sơ tán tại chỗ, di chuyển người và tài sản lên tầng 2 hoặc tầng 3 của ngôi nhà.

Hơn 300 nhà dân bị ngập, có 15 hộ với 45 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu, phải sơ tán đến nơi khác. Ảnh: UBND xã Thành Vinh cung cấp.

Đối với những hộ bị ngập sâu hoặc không có nhà cao tầng, chính quyền địa phương tổ chức đưa người dân đến nhà người thân hoặc những địa điểm được bố trí để bảo đảm an toàn.

Tại các khu vực ven sông Bưởi, nước ngập sâu từ 0,5-1 m. Không chỉ nhà ở, hàng chục hecta cây trồng của người dân xã Thành Vinh cũng bị nước nhấn chìm, nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất. Trong ngày 16/9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải cho học sinh nghỉ học do bị ngập.

Theo dự báo, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao trong tối 16/9. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện đề nghị các địa phương dọc sông Bưởi, sông Lèn và sông Mã tổ chức canh gác đê, hộ đê theo cấp báo động; sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều.

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao khiến hơn 300 nhà dân bị ngập tính đến chiều 16/9. Các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu nằm dọc tuyến tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B. Ảnh: UBND xã Thành Vinh cung cấp.

Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án sơ tán người dân đang sinh sống tại khu vực bãi sông khi cần thiết, nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Cùng với đó, các đơn vị thủy nông tỉnh Thanh Hóa đang vận hành 207 máy bơm để tiêu nước tại các khu dân cư, cánh đồng, góp phần hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra.

Sạt lở tiếp diễn, nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt

Không chỉ ngập lụt tại khu vực ven sông, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều địa bàn miền núi Thanh Hóa xảy ra sạt lở đất, đá, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều địa bàn miền núi Thanh Hóa xảy ra sạt lở đất, đá, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Trung Hạ

Tại xã Trung Hạ, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trên Quốc lộ 217. Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trung Hạ, tại Km130+0 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, lượng lớn đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường trong tối 15/9, khiến giao thông tại khu vực bị chia cắt.

Lượng đất đá sạt lở vào nhà dân. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Trung Hạ

Đây là điểm sạt lở đã xảy ra từ tháng 8 nhưng đến nay chưa được khắc phục triệt để. Mưa lớn trong những ngày qua khiến đất đá tiếp tục trượt xuống, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi không có việc cần thiết. Những người có nhu cầu di chuyển lên các xã phía trên có thể đi theo tuyến đường vòng qua bản Tong - cầu bản Lầm cũ. Tuy nhiên, cầu hiện chỉ cho phép phương tiện cơ giới có tải trọng dưới 2,5 tấn lưu thông.

Ngoài điểm sạt lở trên Quốc lộ 217, mưa lớn cũng gây sạt lở ta-luy dương trên tuyến đường 530 đi Thiên Phủ, đoạn qua địa bàn bản Đe Pọng, xã Trung Hạ.

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây sạt lở, làm hư hại nhà của 2 hộ dân tại bản Lốc Tong là Vi Văn Hội và Vi Văn Đại. UBND xã Trung Hạ đã cử lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Sạt lở xuất hiện tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

Tại xã Quan Sơn, sau 3 ngày mưa lớn, trên địa bàn xuất hiện 3 vị trí sạt lở, tập trung trên Quốc lộ 217, gây chia cắt giao thông.

Tại xã Quan Sơn, sau 3 ngày mưa lớn, trên địa bàn xuất hiện 3 vị trí sạt lở, tập trung trên Quốc lộ 217, gây chia cắt giao thông. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Quan Sơn.

Theo bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, tại Km31 và Km36 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Quan Sơn, đất đá từ trên đồi đang tràn xuống đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Hai vị trí sạt lở này hiện có nguy cơ tiếp tục sạt xuống, đe dọa khu dân cư phía dưới. Trong bối cảnh mưa lớn vẫn kéo dài, công tác bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trên tuyến được đặt ra cấp thiết.

Tại xã Đồng Lương, sáng 16/9, khu vực đồi Na Niếng, thuộc thôn Tân Lập, trên tuyến tỉnh lộ 530B đi xã Văn Phú xảy ra sạt lở ta-luy dương. Đất đá cùng cây cối tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Cũng trong sáng 16/9, tại Quốc lộ 15, đoạn qua bản Tén Chè, xã Nhi Sơn, mưa lớn gây sạt lở ta-luy dương, khiến lượng lớn bùn đất tràn xuống mặt đường và gây ách tắc giao thông.

Trên Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Đông Ban và bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, đất đá cũng trôi xuống đường, làm giao thông tạm thời bị chia cắt.

Tại xã Nam Xuân, Công an xã khuyến cáo người dân khi di chuyển dọc Quốc lộ 15C cần đặc biệt chú ý an toàn do một số khu vực có nguy cơ sạt lở. Các điểm được cảnh báo gồm khu vực bản Lếp cũ và đoạn vừa xảy ra sạt lở tại Tiến Lập.

Ngoài ra, các tuyến đường đi vào bản Cốc mới, Cua, Cụm, Đun Pù và Bản Bút cũng xảy ra sạt lở, ngập tràn, trong khi nước suối đổ mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Chủ động di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài đang khiến nhiều địa bàn Thanh Hóa cùng lúc đối mặt với ngập lụt tại khu vực thấp trũng, ven sông và nguy cơ sạt lở tại các khu vực miền núi.

Từ các điểm sạt lở trên Quốc lộ 217, Quốc lộ 15, Quốc lộ 15C đến các tuyến tỉnh lộ, đất đá từ ta-luy dương liên tục tràn xuống mặt đường, gây ách tắc và chia cắt giao thông. Một số khu dân cư nằm phía dưới các vị trí sạt lở cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu đất đá tiếp tục trượt xuống.

Trước tình hình đó, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Trung Hạ

Tại xã Trung Hạ, lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở di dời người và tài sản. Tại xã Thành Vinh, chính quyền huy động lực lượng tổ chức sơ tán người dân và tài sản, ưu tiên những hộ bị ngập sâu hoặc không có điều kiện sơ tán tại chỗ.

Trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, việc chủ động di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; hạn chế đi lại qua các điểm đường bị chia cắt và thực hiện cảnh báo của chính quyền địa phương là những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Trung Hạ kiểm tra các khu vực đập tràn. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Trung Hạ

Mưa lớn kéo dài đang đặt nhiều địa bàn Thanh Hóa trước nguy cơ kép: sạt lở đất, đá và ngập lụt. Việc rà soát khu vực nguy hiểm, tổ chức sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và bảo đảm giao thông được các địa phương triển khai nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.