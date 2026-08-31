Xử phạt doanh nghiệp vi phạm môi trường ở Thái Nguyên sau phản ánh của VOV

Theo phản ánh của người dân thôn Lai Thành, xã La Hiên và thôn Tân Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, từ khi cụm công nghiệp Trúc Mai đi vào hoạt động, khu vực xung quanh thường xuất hiện tình trạng khói bụi, mùi khét. Người dân cũng đặt câu hỏi về tình trạng nước thải công nghiệp có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và đất sản xuất, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những tác động từ hoạt động sản xuất tại khu vực này.

Từ 7-8/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên thành lập Tổ công tác kiểm tra hoạt động của Cụm công nghiệp và các cơ sở thứ cấp. Tổ công tác lấy 01 mẫu khí thải (tại ống khói lò cao của Nhà máy Luyện gang thuộc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín); 02 mẫu nước mặt (tại khu vực trước và sau Cụm công nghiệp) và 03 mẫu nước dưới đất (được lấy tại giếng khoan của Công ty và 2 hộ dân ở xóm Lai Thành, xã La Hiên) để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường khu vực.

Cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả phân tích, đối chiếu với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành cho thấy một số thông số trong khí thải (như Pb; CO), nước mặt (như Cd; Pb; NO2--N) và nước dưới đất (như Cd; Pb; NO3--N; NH4+-N; SO42-) có giá trị vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng. Trong đó, kết quả quan trắc khí thải tại ống khói lò cao là cơ sở để cơ quan chức năng xác định vi phạm hành chính của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín. Theo hồ sơ xử lý, lưu lượng khí thải tại nguồn này là 19.260 m3/giờ; thông số Pb vượt 3,2 lần và CO vượt 1,76 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về hành vi thải bụi, khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn; ban hành quyết định xử phạt Công ty 336 triệu đồng (Trong đó, mức phạt đối với thông số Pb là 280 triệu đồng và mức phạt tăng thêm do thông số CO vượt quy chuẩn là 56 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, nguồn phát sinh khí thải tại ống khói lò cao bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng. Doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, rà soát hệ thống xử lý khí thải và quy trình vận hành, xác định nguyên nhân, cải tạo, nâng cấp hệ thống để bảo đảm khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu Công ty Trọng Tín chấm dứt ngay hành vi vi phạm, khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý, bảo đảm khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đối với nước giếng khoan không bảo đảm chất lượng, đề nghị Công ty dừng ngay việc sử dụng làm nước sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên và có giải pháp xử lý hoặc thay thế bằng nguồn nước sạch bảo đảm yêu cầu. Chúng tôi cũng đã gửi kết quả về UBND xã, đề nghị thông tin, công khai để người dân biết chất lượng môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương rà soát, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nước mặt, nước dưới đất, làm cơ sở triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm", ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết.

Nước suối chảy qua khu vực Cụm công nghiệp Trúc Mai xuất hiện màu bất thường. (Ảnh do người dân cung cấp).

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Trúc Mai bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường. Tháng 5/2025, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã có quyết định xử phạt một doanh nghiệp với số tiền 340 triệu đồng do xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có chỉ tiêu vượt tới 477,78 lần.

Những vụ việc này cho thấy yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh hoạt động sản xuất, tăng cường kiểm soát các nguồn thải và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh.