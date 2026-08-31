English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt doanh nghiệp vi phạm môi trường ở Thái Nguyên sau phản ánh của VOV

Thứ Hai, 18:39, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay sau khi VOV có bài phản ánh sự lo ngại của người dân sống gần cụm công nghiệp Trúc Mai, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra và xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp có vi phạm quy định về môi trường.

Theo phản ánh của người dân thôn Lai Thành, xã La Hiên và thôn Tân Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, từ khi cụm công nghiệp Trúc Mai đi vào hoạt động, khu vực xung quanh thường xuất hiện tình trạng khói bụi, mùi khét. Người dân cũng đặt câu hỏi về tình trạng nước thải công nghiệp có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và đất sản xuất, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những tác động từ hoạt động sản xuất tại khu vực này.

Từ 7-8/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên thành lập Tổ công tác kiểm tra hoạt động của Cụm công nghiệp và các cơ sở thứ cấp. Tổ công tác lấy 01 mẫu khí thải (tại ống khói lò cao của Nhà máy Luyện gang thuộc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín); 02 mẫu nước mặt (tại khu vực trước và sau Cụm công nghiệp) và 03 mẫu nước dưới đất (được lấy tại giếng khoan của Công ty và 2 hộ dân ở xóm Lai Thành, xã La Hiên) để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường khu vực.

xu phat doanh nghiep vi pham moi truong o thai nguyen sau phan anh cua vov hinh anh 1
Cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả phân tích, đối chiếu với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành cho thấy một số thông số trong khí thải (như Pb; CO), nước mặt (như Cd; Pb; NO2--N) và nước dưới đất (như Cd; Pb; NO3--N; NH4+-N; SO42-) có giá trị vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng. Trong đó, kết quả quan trắc khí thải tại ống khói lò cao là cơ sở để cơ quan chức năng xác định vi phạm hành chính của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín. Theo hồ sơ xử lý, lưu lượng khí thải tại nguồn này là 19.260 m3/giờ; thông số Pb vượt 3,2 lần và CO vượt 1,76 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về hành vi thải bụi, khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn; ban hành quyết định xử phạt Công ty 336 triệu đồng (Trong đó, mức phạt đối với thông số Pb là 280 triệu đồng và mức phạt tăng thêm do thông số CO vượt quy chuẩn là 56 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, nguồn phát sinh khí thải tại ống khói lò cao bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng. Doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, rà soát hệ thống xử lý khí thải và quy trình vận hành, xác định nguyên nhân, cải tạo, nâng cấp hệ thống để bảo đảm khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu Công ty Trọng Tín chấm dứt ngay hành vi vi phạm, khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý, bảo đảm khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đối với nước giếng khoan không bảo đảm chất lượng, đề nghị Công ty dừng ngay việc sử dụng làm nước sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên và có giải pháp xử lý hoặc thay thế bằng nguồn nước sạch bảo đảm yêu cầu. Chúng tôi cũng đã gửi kết quả về UBND xã, đề nghị thông tin, công khai để người dân biết chất lượng môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương rà soát, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nước mặt, nước dưới đất, làm cơ sở triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm", ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết.

xu phat doanh nghiep vi pham moi truong o thai nguyen sau phan anh cua vov hinh anh 2
Nước suối chảy qua khu vực Cụm công nghiệp Trúc Mai xuất hiện màu bất thường. (Ảnh do người dân cung cấp).

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Trúc Mai bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường. Tháng 5/2025, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã có quyết định xử phạt một doanh nghiệp với số tiền 340 triệu đồng do xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có chỉ tiêu vượt tới 477,78 lần.

Những vụ việc này cho thấy yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh hoạt động sản xuất, tăng cường kiểm soát các nguồn thải và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Trúc Mai, nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực xung quanh.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sắc cờ đỏ rợp trời trên đường vào Bản Đôn ở Thái Nguyên
Sắc cờ đỏ rợp trời trên đường vào Bản Đôn ở Thái Nguyên

VOV.VN - Những ngày này, con đường vào thôn vùng cao Bản Đôn, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên rực lên sắc đỏ của hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tuyến đường dài 2,2 km được hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9 từ sự đồng thuận và công sức của người dân trong bản.

Sắc cờ đỏ rợp trời trên đường vào Bản Đôn ở Thái Nguyên

Sắc cờ đỏ rợp trời trên đường vào Bản Đôn ở Thái Nguyên

VOV.VN - Những ngày này, con đường vào thôn vùng cao Bản Đôn, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên rực lên sắc đỏ của hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tuyến đường dài 2,2 km được hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9 từ sự đồng thuận và công sức của người dân trong bản.

Thái Nguyên thiếu hơn 5.800 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới
Thái Nguyên thiếu hơn 5.800 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, Thái Nguyên toàn ngành còn thiếu 5.857 biên chế giáo dục so với nhu cầu, trong đó thiếu hơn 3.000 giáo viên. Các địa phương đang tập trung bổ sung đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

Thái Nguyên thiếu hơn 5.800 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới

Thái Nguyên thiếu hơn 5.800 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, Thái Nguyên toàn ngành còn thiếu 5.857 biên chế giáo dục so với nhu cầu, trong đó thiếu hơn 3.000 giáo viên. Các địa phương đang tập trung bổ sung đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Thái Nguyên đã khai quật 820/941 mộ liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đạt gần 87%. Trong đó, 402 mộ đủ điều kiện lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Thái Nguyên đã khai quật 820/941 mộ liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đạt gần 87%. Trong đó, 402 mộ đủ điều kiện lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập
Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập Thái Nguyên - Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 429/431 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt hơn 99,5%. Nhiều cơ sở được điều chuyển làm trụ sở, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc đưa vào khai thác cho thuê.

Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập Thái Nguyên - Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 429/431 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt hơn 99,5%. Nhiều cơ sở được điều chuyển làm trụ sở, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc đưa vào khai thác cho thuê.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục