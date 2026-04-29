VOV sẽ phát sóng chương trình an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng"

Tham dự buổi làm việc có ông Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; các thành viên đoàn công tác Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc giới thiệu về chương trình.

Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” do Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài TNVN phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an thực hiện, được phát sóng thử nghiệm trong thời gian 03 tháng. Chương trình có thời lượng 15 phút/số, phát sóng định kỳ hằng tuần vào 18h45’ thứ 4. Số đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 06/5/2026. Nội dung trọng tâm của chương trình gồm: tuyên truyền, giải thích ngắn gọn, dễ hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến an ninh dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc; phản ánh tình hình an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Mông nói riêng, dân tộc Tây Bắc nói chung; xây dựng các nội dung từ những câu chuyện thực tiễn bám sát hơi thở cuộc sống liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự, công tác dân tộc, tôn giáo tại cơ sở; biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn bình yên thôn bản; gương người Mông không nghe theo kẻ xấu, vận động nhau không vượt biên trái phép, giữ bản làng bình yên....

Chương trình chú trọng phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; hướng dẫn bà con nhận diện, nắm rõ phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp cho chương trình.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, trong đó, nhiều ý kiến đề xuất Đài TNVN và Bộ Công an cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ giữ biên giới, giữ rừng, giữ biên cương; hướng dẫn người dân kỹ năng sàng lọc thông tin trên không gian mạng; tuyên truyền phong trào bình dân học vụ số; xây dựng danh mục chủ đề tuyên truyền cụ thể, thống nhất các thể loại; lồng ghép thêm các ca khúc về đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng tính hấp dẫn, sinh động cho chương trình…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, nhấn mạnh, việc triển khai phát sóng chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương trong việc tăng cường kênh thông tin chính thống bằng tiếng dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn địa phương, Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc mong muốn UBND tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp cung cấp thông tin, giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả, các vấn đề cần tăng cường tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc Mông; tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên của Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tác nghiệp tại cơ sở, phản ánh kịp thời, chính xác tình hình kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, các xã phối hợp tuyên truyền, lan tỏa nội dung chương trình phù hợp với điều kiện thực tế, tiếp sóng và phát lại trên hệ thống truyền thanh cơ sở ở các xã để bà con được tiếp cận thông tin.

Ông Trần Thanh Bình khẳng định Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ông Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá cơ bản thống nhất với đề xuất về format, thời gian phát sóng, nội dung của chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” và yêu cầu các sở, ngành, địa phương của tỉnh chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để VOV triển khai hiệu quả công tác sản xuất, tuyên truyền chương trình.

Ông Phan Trung Bá đánh giá cao nội dung phát sóng phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm tính định hướng, tuyên truyền sâu rộng. Bên cạnh đó, hình thức thể hiện cần phong phú, gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường các câu chuyện thực tế, gương người tốt việc tốt, lồng ghép văn hóa văn nghệ truyền thống nhằm tạo sức hút, góp phần đưa chương trình trở thành kênh thông tin tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.