Lào Cai: Sa Pa sẵn sàng cho mùa lễ hội 30/4 – 1/5

Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội mùa hè “Sa Pa – Xứ sở tình yêu”, nổi bật là kỷ niệm 10 năm vận hành cáp treo Fansipan với Lễ hội Hoa hồng “Bản giao hưởng hoa hồng”. Du khách sẽ được trải nghiệm thung lũng hoa rộng 50.000 m², thưởng thức show thực cảnh “Hành trình của Hoa” và lễ thượng cờ trang trọng trên đỉnh Fansipan vào ngày 30/4.

Đặc biệt, vào tối 29/4, bầu trời trung tâm phường Sa Pa sẽ rực sáng với màn bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực Sân Quần, ngay sau chương trình âm nhạc – kịch dân gian tái hiện “Chợ tình Sa Pa”.

Lễ hội Hoa Hồng tại Sun World Fansipan Legend hứa hẹn thu hút đông đảo du khách

Sức hút của lễ hội còn lan tỏa đến 5 xã vệ tinh mới sáp nhập. Du khách có thể trải nghiệm “mùa nước đổ” tại xã Tả Van, tham gia lễ hội “Giao duyên” tại Tả Phìn, chinh phục đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, tắm suối khoáng nóng tại Bản Hồ hoặc giao lưu văn hóa dân tộc Xá Phó tại Mường Bo.

Sa Pa năm 2026 cũng hướng tới chiều sâu văn hóa khi nâng tầm các chương trình nghệ thuật bản địa thành những “thương hiệu” du lịch bền vững. Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán, đặc biệt là phục dựng các phong tục của các dân tộc thiểu số Sa Pa. Đồng thời, thông qua dàn dựng công phu với sự tham gia của các chuyên gia, biên đạo, biên kịch để xây dựng các tác phẩm trở thành thương hiệu nghệ thuật văn hóa Sa Pa, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước”.

Để đảm bảo hành trình cho du khách, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã triển khai phương án phân luồng từ xa trên Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 155, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông, giải tỏa các điểm bán hàng lấn chiếm lòng đường trên các tuyến đèo dốc.

Từ hạ tầng, sản phẩm đến nhân lực, Sa Pa đang hoàn thiện mọi khâu để sẵn sàng cho mùa cao điểm du lịch, kỳ vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, giàu cảm xúc và dấu ấn đẹp về vùng đất được mệnh danh là “thiên đường” của cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu trong lành.