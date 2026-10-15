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VOV Tây Nguyên tuyển dụng 3 viên chức, làm việc tại Đắk Lắk

Thứ Năm, 09:39, 15/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Tây Nguyên) tuyển dụng 3 viên chức ở các vị trí biên dịch, biên tập, phát thanh viên tiếng Êđê, tiếng Jarai và phóng viên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/10/2026.

Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Tây Nguyên) thông báo tuyển dụng 3 viên chức làm việc tại trụ sở số 19A Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

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Trụ sở VOV Tây Nguyên tại số 19A Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Các vị trí tuyển dụng gồm: 1 viên chức biên dịch, biên tập, phát thanh viên chương trình phát thanh tiếng Êđê; 1 viên chức biên dịch, biên tập, phát thanh viên chương trình phát thanh tiếng Jarai; và 1 phóng viên.

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định, trong đó có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe và có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

Đối với vị trí biên dịch, biên tập, phát thanh viên tiếng Êđê và tiếng Jarai, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên; thông thạo đọc, viết tiếng dân tộc tương ứng, có giọng đọc tốt và sử dụng tốt tiếng Việt. Ứng viên có khả năng viết văn, viết báo và sử dụng các ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất nội dung số trên internet, mạng xã hội được ưu tiên.

Đối với vị trí phóng viên, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên, có giọng đọc tốt, khả năng viết văn, viết báo và đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, biên dịch, biên tập hoặc sản xuất nội dung phát thanh, nội dung số được ưu tiên.

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Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên (VOV Tây Nguyên) là đơn vị trọng yếu của Đài Tiếng nói Việt Nam, có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung bộ.

Hình thức tuyển dụng gồm: thi tuyển, xét tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ từ 9h đến 17h các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 30/10/2026. Người đăng ký nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu mới nhất tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam, số 19A Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người. Người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài mức lệ phí này; lệ phí không được hoàn trả nếu không trúng tuyển.

Thông tin chi tiết liên hệ ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, số điện thoại: 0905.044.466.

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VOV Tây Nguyên đoàn kết, vững mạnh, bản sắc, hoà nhập, phát triển

VOV.VN - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đảng bộ Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài TNVN tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên đoàn kết, vững mạnh, bản sắc, hoà nhập, phát triển”.

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VOV Tây Nguyên: 30 năm xây dựng phát triển

VOV.VN - Ngày 10/10 này, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đài TNVN và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025. Nhân kỷ niệm 30 năm Đài TNVN thành lập Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên, chúng tôi điểm lại quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên.

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