VOV TP.HCM bàn cách "chạm Gen Z" trên đa nền tảng

Chiều 27/7, Chi hội CQTT tại TP.HCM (Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức tọa đàm “VOV TP.HCM & Gen Z: Định hình truyền thông đa nền tảng”.

Tọa đàm có sự tham dự của các hội viên Chi hội Nhà báo VOV TP.HCM, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 2…

Thói quen của công chúng đã thay đổi

Phát biểu định hướng, Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo VOV, Thư ký Chi hội Nhà báo, Giám đốc VOV TP.HCM cho biết, đây là những đối tượng mà VOV TP.HCM muốn hướng tới và tìm hiểu nhu cầu thông tin. “Phải biết Gen Z đang cần gì ở Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó có VOV TP.HCM”, ông Nguyễn Ngọc Năm nói.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo VOV; Thư ký Chi hội Nhà báo, Giám đốc VOV TP.HCM phát biểu đề dẫn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Năm, thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi. Nếu như trước đây, mỗi khi thức dậy, người dân sẽ bật radio để nghe thông tin, đọc báo, buổi tối nhiều gia đình tụ tập để nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, thì thời gian sau, công chúng xem truyền hình và tiếp đó thay đổi thói quen theo dõi thông tin trên các trang báo điện tử qua điện thoại thông minh, máy tính bảng...

Hiện nay, công chúng trẻ, thường tiếp nhận thông tin bằng điện thoại thông minh trên các nền tảng mạng xã hội.

Quang cảnh tọa đàm.

Từ thực tế đó, Giám đốc VOV TP.HCM khẳng định: Các cơ quan báo chí đã và đang không ngừng đổi mới, nhất là chuyển đổi số theo nhu cầu của công chúng. Báo chí chuyển từ chỗ cung cấp thông tin "mình có" sang cung cấp những thông tin "công chúng cần". Tuy nhiên, báo chí cũng không thể chạy theo thị hiếu một cách tràn làn mà tùy theo tôn chỉ, mục đích của để truyền tải những thông tin khách quan, nhanh và toàn diện về mọi mặt của đời sống.

Gen Z vẫn cần báo chí chính thống

Nhà báo Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Trưởng phòng phóng viên (VOV TP.HCM) cho biết, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, thu hút công chúng trẻ, đặc biệt là Gen Z, trở thành yêu cầu cấp thiết đối với VOV TP.HCM.

Thời gian qua, VOV TP.HCM đã chủ động đổi mới cách làm nội dung và ghi nhận những kết quả tích cực. Fanpage VOV TP.HCM đạt hơn 5,1 triệu lượt tiếp cận trong 28 ngày, tăng 191%, cho thấy hiệu quả của việc phát triển video ngắn và tăng tính tương tác.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Trưởng phòng phóng viên (VOV TP.HCM) trình bày tham luận.

Từ thực tiễn đó, VOV TP.HCM tập trung chuyển từ “đưa tin” sang “kể chuyện”, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện, tối ưu hóa fanpage, xây dựng nội dung có điểm nhấn, dễ lan tỏa, sử dụng tiêu đề gần gũi, tăng tương tác hai chiều và phát huy vai trò của đội ngũ phóng viên trẻ.

Phóng viên Vũ Hường (VOV TP.HCM) phân tích thêm, công chúng trẻ của kênh fanpage VOV TP.HCM chỉ chiếm chưa đến 25% lượt theo dõi kênh, trong khi độ tuổi theo dõi phần lớn từ 35-45 tuổi. So sánh với một kênh thông tin dành cho giới trẻ với nội dung đa số là giải trí, mẹo sống, gia đình…có hơn 300.000 lượt theo dõi thì độ tuổi công chúng 18 – 29 tuổi chiếm đến hơn 50%.

Từ đó phóng viên Vũ Hường cho rằng, báo chí vẫn là kênh được “người lớn” ưa chuộng hơn trong khi công chúng trẻ thường tiếp cận thông tin qua các trang mạng xã hội, xu hướng xem nhanh, đọc nhanh và nội dung ngắn gọn.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở

Đặc biệt, Gen Z không chỉ xem nội dung mà còn chia sẻ, cắt ghép và lan tỏa nội dung trên nhiều nền tảng. Một nội dung có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người nếu được triển khai phù hợp trên Facebook, TikTok, Threads...

Theo phóng viên Vũ Hường, dù thường xuyên tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, người trẻ vẫn tìm đến báo chí chính thống để kiểm chứng và xác thực thông tin, nhất là khi xảy ra những sự việc gây tranh luận hoặc xuất hiện tin đồn.

“VOV TP.HCM có thể trở thành cầu nối đưa thông tin chính xác, gần gũi và dễ hiểu hơn đến giới trẻ. Đây là cơ hội để VOV TP.HCM tăng độ nhận diện và mở rộng công chúng”, phóng viên Vũ Hường nhìn nhận.

Chủ động, đánh trúng mối quan tâm của bạn trẻ

Tại Tọa đàm, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 2 quan tâm đến việc đổi mới sản phẩm phát thanh và phát triển podcast như thế nào để “chạm” Gen Z.

Theo các bạn, giới trẻ hiện nay đang sống trong một xã hội tràn ngập thông tin nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và tiếp nhận thông tin.

Các bạn sinh viên trình bày tham luận.

Các bạn trẻ mong muốn được tham gia, được quan tâm, được nói lên tiếng nói và trở thành nhân vật trong các chương trình. Podcast hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa người trẻ, gia đình và chuyên gia.

Các bạn cũng mong muốn VOV mở thêm nhiều góc tiếp cận, có sự trao đổi, kết nối với người trẻ; đa dạng hóa cách thể hiện từ voice, phụ đề, hình ảnh đến clip để phục vụ đa số người trẻ.

Trong khi đó, các bạn sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quan tâm đến việc làm sao để fanpage “VOV TP.HCM” (trang fanpage của CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM) thu hút được Gen Z.

Ths. Lê Kim Hậu, Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu.

Theo các bạn, hiện nay trang fanpage VOV TP.HCM vẫn còn sử dụng nhiều từ ngữ chuyên môn và cần phải thay đổi sao cho gần gũi hơn. Phải tìm cách tiếp cận với giới trẻ chứ không chờ các bạn tìm đến mình; có các cách tiếp cận mới, hiện đại, gần gũi với giới trẻ.

Đặc biệt, Gen Z là thế hệ “công dân đa nền tảng”, nên các cơ quan báo chí cần phải tìm cách tiếp cận với giới trẻ bằng nhiều nền tảng khác nhau từ Facebook, Tiktok, X, Threads, Zalo, Instagram…

Các bạn sinh viên cũng gợi ý khi đăng tải trên fanpage VOV TP.HCM cần chú ý yếu tố tăng tương tác như đặt câu hỏi, nội dung gắn với đời sống Gen Z, đưa thông tin hấp dẫn lên trước, hạn chế từ ngữ chuyên môn, kể chuyện gần gũi và lời bình đi thẳng vào trọng tâm…Đặc biệt, cần xây dựng chiến lược quản trị nội dung thống nhất, hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất; đào tạo đội ngũ phóng viên đa phương tiện…

Nhà báo Trần Việt Đức, Trưởng Phòng Phóng viên, VOV TP.HCM trao đổi với các bạn sinh viên

Tại tọa đàm, Trưởng Phòng phóng viên VOV TP.HCM Trần Việt Đức cho biết thêm, sắp tới VOV TP.HCM sẽ ra mắt Bản tin số "Nhịp đập siêu đô thị" trên fanpage VOV TP.HCM. Và các ý kiến góp ý, chia sẻ của các bạn sinh viên cũng sẽ được tiếp nhận, nghiên cứu và áp dụng phù hợp.

Các đại biểu và sinh viên, giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Kết luận buổi tọa đàm, Giám đốc VOV TP.HCM Nguyễn Ngọc Năm đánh giá cao các ý kiến xác đáng, tâm huyết của sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng…VOV TP.HCM sẽ cố gắng đầu tư một vài nền tảng số, bên cạnh fanpage và tập trung các chủ đề mới, hay, hấp dẫn…Đặc biệt, VOV TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, thực hiện Podcast, đa dạng hóa theo các nhóm như lứa tuổi, giới tính, sở thích…cố gắng thu hút giới trẻ; Tiếp tục tập huấn việc quay dựng video bằng điện thoại...

Một số hình ảnh tại Tọa đàm.

Đại biểu tham dự tọa đàm.

Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở, vui vẻ.

Phóng viên Vũ Hường, VOV TP.HCM trình bày tham luận.

Sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trình bày tham luận.

Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trình bày.

Các tham luận được đánh giá là khá công phu, chỉnh chu và tâm huyết.

Ngoài trình bày tham luận, các bạn sinh viên còn trao đổi ý kiến thẳng thắn.

Tọa đàm có sự tham dự của các hội viên Chi hội Nhà báo VOV TP.HCM, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 2.

Nhà báo Trần Việt Đức, Trưởng Phòng Phóng viên (VOV TP.HCM) trao đổi với các bạn sinh viên.

Các bạn sinh viên theo dõi tọa đàm.

Ths. Đoàn Thị Thoa, Giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trao đổi.

Các hội viên hội viên Chi hội Nhà báo VOV TP.HCM theo dõi tọa đàm.

Sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II theo dõi tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, Giám đốc VOV TP.HCM Nguyễn Ngọc Năm đánh giá cao các ý kiến xác đáng, tâm huyết của sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng.