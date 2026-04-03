Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm vi phạm ATTP

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Công điện nhấn mạnh, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm heo bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Heo bệnh được các nghi phạm giết mổ ở Hà Nội đem đi tiêu thụ, làm ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại này, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường.

Các địa phương phải kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ trên phạm vi toàn quốc.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật.

Đồng thời tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ và tăng cường hơn nữa khâu kiểm dịch qua biên giới, trong nội địa.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các lực lượng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.