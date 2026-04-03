Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm vi phạm ATTP

Thứ Sáu, 16:06, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương kiểm tra hoạt động giết mổ trên cả nước và tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Công điện nhấn mạnh, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm heo bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

thu tuong yeu cau chan chinh kiem soat giet mo, xu ly nghiem vi pham attp hinh anh 1
Heo bệnh được các nghi phạm giết mổ ở Hà Nội đem đi tiêu thụ, làm ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại này, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường.

Các địa phương phải kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ trên phạm vi toàn quốc.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật.

Đồng thời tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, các lò giết mổ và tăng cường hơn nữa khâu kiểm dịch qua biên giới, trong nội địa.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các lực lượng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.

dich-ta-lon-1.jpg

300 tấn thịt lợn bệnh "vây hãm" bếp ăn trường học: Hiệu trưởng có vô can?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, sự an toàn của con trẻ không thể chỉ dựa trên niềm tin hay những bản hợp đồng trên giấy. Hiệu trưởng và Ban giám hiệu phải thiết lập được một hàng rào giám sát thực tế, có sự tham gia của phụ huynh. Không thể đổ lỗi cho khách quan khi sức khỏe của hàng nghìn học sinh bị đem ra đánh cược.

Vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nhiều trường học ở Bắc Ninh nói gì?
Vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nhiều trường học ở Bắc Ninh nói gì?

VOV.VN - Liên quan đến việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi gây chấn động dư luận, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương báo cáo rõ sự việc.

Vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nhiều trường học ở Bắc Ninh nói gì?

Vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nhiều trường học ở Bắc Ninh nói gì?

VOV.VN - Liên quan đến việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi gây chấn động dư luận, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương báo cáo rõ sự việc.

Thịt lợn nhiễm bệnh thường có dấu hiệu này, rẻ mấy cũng không nên mua
Thịt lợn nhiễm bệnh thường có dấu hiệu này, rẻ mấy cũng không nên mua

VOV.VN - Thịt lợn là món ăn quốc dân, thường xuất hiện trong mâm cơm Việt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít tiểu thương vẫn trà trộn thịt lợn bệnh, lợn chết vào thị trường. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo thịt lợn bệnh ai cũng nên biết.

Thịt lợn nhiễm bệnh thường có dấu hiệu này, rẻ mấy cũng không nên mua

Thịt lợn nhiễm bệnh thường có dấu hiệu này, rẻ mấy cũng không nên mua

VOV.VN - Thịt lợn là món ăn quốc dân, thường xuất hiện trong mâm cơm Việt. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít tiểu thương vẫn trà trộn thịt lợn bệnh, lợn chết vào thị trường. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo thịt lợn bệnh ai cũng nên biết.

Vụ "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn
Vụ "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Trước tình hình thực phẩm không bảo đảm an toàn xâm nhập vào trường học, khu công nghiệp, ngày 1/4, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm vi phạm.

Vụ "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Vụ "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học ở Hà Nội: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Trước tình hình thực phẩm không bảo đảm an toàn xâm nhập vào trường học, khu công nghiệp, ngày 1/4, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm vi phạm.

