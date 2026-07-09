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Bộ GD&ĐT nói gì về đề nghị tổ chức thi lại môn Toán ở Tuyên Quang?

Thứ Năm, 19:34, 09/07/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Bộ đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan vụ việc và sẽ quyết định phương án xử lý trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh.

Tối 9/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có thông cáo báo chí liên quan đến đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Bộ GD&ĐT, Bộ đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

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Tại họp báo chiều nay 9/7, Sở GD-ĐT Tuyên Quang nêu đề xuất tổ chức thi lại môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT cho biết, trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp.

Việc quyết định phương án xử lý sẽ bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

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Đề xuất thi lại môn Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang

VOV.VN - Tại họp báo chiều 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết đã tham mưu đề xuất tổ chức thi lại môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm quyền lợi thí sinh, sau khi xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi.

Thu Hằng/VOV.VN
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